Корнієнко назвав чиновників, які блокують відставку Шуфрича

Комітет з питань свободи слова, який очолює Нестор Шуфрич, має найнижчі показники за кількістю розглянутих законопроєктів

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та один з його заступників Андрій Мотовиловець могли б винести питання про відставку Нестора Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи, проте вони цього не роблять. Про це віцеспікер Олександр Корнієнко заявив під час презентації рухом «Чесно» Антирейтингу комітетів Верховної Ради. Комітет Шуфрича, до слова, за показниками відкритості очолив антирейтинг.

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Комітет Шуфрича за показниками відкритості очолив антирейтинг

«Порядок денний формує погоджувальна рада. 60% тут – це монобільшість. Я і Стефанчук позафракційні. Зрозуміло, що ми вихідці зі «Слуги народу», і ми ці питання можемо піднімати в середині. Але піднімає руку на погоджувальній раді Давид Арахамія, Андрій Мотовиловець або заступники, яких вони делегували. Я навесні ще казав, краще Нестору Івановичу зробити цей крок самостійно. Зараз з кожним днем потреба і ймовірність його збільшується. Можу тільки звертатися до нього і сподіватися, що він рано чи пізно цей крок зробить. Є інструменти зробити це примусово, але вони потребуватимуть рішення комітету. Там дві людини, крім Шуфрича. Зовнішня оцінка, яку дає Ваш аналітик, це зовнішня оцінка. А в них може бути своя позиція», – зазначив Корнієнко.

Згідно з результатами моніторингу руху «Чесно», за рік роботи у парламенті, у Комітету з питань свободи слова були найнижчі показники за кількістю розглянути законопроєктів.

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Комітет з питань свободи слова має найнижчі показники за кількістю розглянути законопроєктів

Керівні посади і комітетах розподіляються пропорційно між фракціями, але фракції ОПЗЖ у парламенті давно немає. На посаду голови комітету могла б претендувати одна опозиційних фракцій. Представник фракції «Голос» Ярослав Юрчишин наголосив на тому, що є суспільний запит, щоб прийняти таке кадрове рішення по Шуфричу:

«Для багатьох незрозуміло як може представник забороненої партії Нестор Шуфрич очолювати комітет з питань свободи слова. Партія юридично визнана державою як така, що популяризувала «рускій мір». Це один з базових комітетів, коли ми говоримо про прозорість. Ми як партія опозиції, яка не має голів комітетів, готові претендувати на цю посаду. Але це буде залежати від того, коли запит суспільства на питання, яке давно вже перезріло, буде досить гострим і воно вирішиться. Чому це досі в нашому парламенті для мене теж питання».

Олександр Корнієнко зазначив, хоч фракції ОПЗЖ немає, але є депутатські групи, яких не було в 2019 році і вони теж можуть претендувати на керівні посади.

«Тоді не було групи «Довіра», ми розглядаємо, що зараз є група «Відновлення України» та ПЗЖМ (утворилися після розпаду ОПЗЖ – «Главком»), але якщо ми робимо це по-європейськи, то ми маємо їх розглядати. Зміна комітету потребує певного часу на перелаштування, багато людей зайнято в інших сферах, в парламентській дипломатії. Підсумовуючи, чекаємо заяву від Нестора Івановича, а далі будем розбиратися», – каже Корнієнко.

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Нагадаємо, що у січні 2023 року депутати вже розглядали відставку Шуфрича з посади голови комітету свободи слова.

До слова, раніше народна депутатка, співголова фракції «Європейська Солідарність» у Верховній Раді 9-го скликання Ірина Геращенко звинуватила політичну партію «Голос» в блокуванні рішення відкликати члена забороненої проросійської партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича з посади голови Комітету Верховної Ради з питань свободи.