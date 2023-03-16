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Медведчук, Шуфрич, Дубінський. Хто потрапив до реєстру держZрадників: повний список

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Медведчук, Шуфрич, Дубінський. Хто потрапив до реєстру держZрадників: повний список
Рух «Чесно»

За рік функціонування Реєстру держZрадників до нього потрапило 27 нардепів поточного скликання. Семеро з них мають офіційні підозри від правоохоронних органів за статтею «Державна зрада». Про це повідомляє рух «Чесно».

Більшість нардепів-зрадників балотувались від забороненої партії ОПЗЖ, троє – від провладної партії «Слуга народу», один – від «Опозиційного блоку», ще один – від партії «Порядок». 

«Ці народні обранці були постійними гостями проросійських телеканалів, транслювали наративи ворожої пропаганди, відкрито підтримували російську агресію або обіймали посади в окупаційних органах влади», – зазначають в «Чесно».

Зазначається, що загалом за рік роботи парламенту половина із цих нардепів достроково втратили мандати. Семеро написали заяви на складання депутатського мандата, ще п’ятеро були позбавлені українського громадянства. До переліку державних зрадників потрапив і нардеп Олексій Ковальов, який був ліквідований влітку 2022 року на окупованій Херсонщині.

Медведчук, Шуфрич, Дубінський. Хто потрапив до реєстру держZрадників: повний список фото 1

Водночас лише сім нардепів отримали офіційні підозри від правоохоронних органів. Більша частина потенційних державних зрадників продовжує працювати в парламенті. Колишній співголова забороненої партії ОПЗЖ, а наразі керівник новоствореної на її залишках депутатської групи ПЗЖМ Юрій Бойко досі має звання Героя України. Інший фігурант реєстру Нестор Шуфрич продовжує бути головою Комітету Верховної Ради з питань свободи слова. 

Нагадаємо, у Верховній Раді вже зібрали понад 150 підписів народних депутатів під зверненням до голови парламенту Руслана Стефанчука щодо позбавлення повноважень депутатів від заборонених проросійських партій. 

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Теги: Верховна Рада росія Опозиційна платформа — За життя державна зрада

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