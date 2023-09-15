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Справа Шуфрича. Медведчук здав соратника

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Справа Шуфрича. Медведчук здав соратника
фото з відкритих джерел

Колишній нардеп розкрив подробиці розробки документа, знайденого під час обшуків у Шуфрича 

Зрадник Віктор Медведчук підтвердив, що з 2014 року працював над «планом із врегулювання на Донбасі», повідомляє російське агентство «Тасс».

Колаборант та українофоб висловився з приводу фотографій проєкту надання Донбасу автономії.

«Цей документ був мною підготовлений на прохання представника ОБСЄ у ТКГ Хайді Тельявіні для розробки плану врегулювання ситуації на Донбасі, – цитує Медведчука Telegram-канал «Іншої України». – Згодом цей документ ліг в основу плану ОПЗЖ щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. На жаль, міжнародні організації, українська влада та її американські покровителі проігнорували мої пропозиції та привели до нашої країни війну», – пише «Тасс».

Раніше в інтернеті було опубліковано фотографії проєкту надання автономії для Донецької та Луганської областей, який датується липнем 2014 року.

Документ знайшли співробітники СБУ під час обшуків у нардепа Нестора Шуфрича, при цьому під ним стоять підписи як самого нардепа, так і державного зрадника Віктора Медведчука.

Варто нагадати, що Медведчука обґрунтовано звинувачують у скоєнні особливо тяжких злочинів проти України. Зрадник передав представникам російських спецслужб відомості про місце розташування військового підрозділу ГУР МО, його приховану бойову підготовку, особовий склад тощо, що завдало шкоди обороноздатності України.

Крім того, колаборант брав активну участь у розробці антиукраїнського проєкту «Промінь», завданням якого було посилити вплив спеціальних служб країни-агресора на політичну ситуацію в Україні. Українофоб Медведчук причетний до розграбування національних цінностей (нафти та газу) вартістю понад 38 млрд грн у тимчасово окупованому Криму.

Додамо, 21 вересня Україна у межах чергового обміну визволила з полону окупантів 215 захисників, з яких 108 бійців «Азову», а також 10 іноземців-захисників України. У межах обміну Росії повернули кума Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича у нього вдома у селі Козин Київської області. Зазначається, що сьогодні відбувається понад 50 обшуків по справі Шуфрича, причому він досі є народним депутатом, який отримує кошти платників податків та є головою комітету Верховної Ради.

Також ми писали, що народному депутату України Нестору Шуфричу повідомили про підозру у державній зраді. Зібрано доказову базу про його антиукраїнську діяльність. Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом Генпрокурора зібрала аргументовану доказову базу про антиукраїнську діяльність чинного нардепа – йому повідомлено про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

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Теги: Віктор Медведчук Донбас депутат Нестор Шуфрич

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