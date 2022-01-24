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    Суд розглянув клопотання про зміну запобіжного заходу для Антоненка та Кузьменко

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    Суд залишив без задоволення клопотання про зміну запобіжного заходу Антоненку та Кузьменко з домашнього арешту на особисте зобов&rsquo;язання - Суд розглянув клопотання про зміну запобіжного заходу для Антоненка та Кузьменко

    Суд залишив без задоволення клопотання про зміну запобіжного заходу Антоненку та Кузьменко з домашнього арешту на особисте зобов’язання

    фото: t.bezpalyy / Facebook

    Головуюча суддя залишила обвинувачених у справі про вбивство журналіста під нічним домашнім арештом

    Шевченківський районний суд міста Києва у рамках розгляду справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета залишив під нічним домашнім арештом двох обвинувачених у цій справі – Андрія Антоненка і Юлію Кузьменко. Про це сьогодні оголосила головуюча суддя Оксана Голуб, пише «Укрінформ».

    «Суд ухвалив: клопотання захисника Кругового про зміну запобіжного заходу Антоненку з домашнього арешту на особисте зобов’язання – залишити без задоволення. Клопотання захисника Безпалого про зміну запобіжного заходу Кузьменко з домашнього арешту на особисте зобов’язання – залишити без задоволення», – зазначила головуюча суддя.

    Також суд залишив без задоволення клопотання захисника Кузьменко Тараса Безпалого на надання тимчасового доступу до низки документів, які знаходяться у володінні Офісу генерального прокурора, Адміністрації Державної прикордонної служби та Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

    Під час засідання також було досліджено частину доказів сторони захисту щодо ще однієї обвинуваченої у цій справі – Яни Дугарь. Після цього суд відклав розгляд цієї справи до 9 лютого на 15:00.

    Нагадаємо, наприкінці грудня 2021 року суд зняв електронний браслет з Антоненка.

    Раніше ексочільник МВС Арсен Аваков повідомив про зникнення відеокамер з місця злочину після вбивства Шеремета.

    Як відомо, 2016 року у Києві вибухнув червоний автомобіль «Субару». У салоні автівки був відомий журналіст Павло Шеремет. Постраждалого витягли з машини ще живим, але отримані травми були надважкими. Шеремет помер у машині швидкої допомоги.

    Вибуховий пристрій, унаслідок спрацювання якого загинув Павло Шеремет, мав у своєму складі протипіхотну міну.

    12 грудня 2019 року тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку.

    Зрештою, Яну Дугарь, Юлію Кузьменко та Андрія Антоненка звільнили з-під варти.

    Теги: суд арешт Павло Шеремет суддя розслідування Юлія Кузьменко Андрій Антоненко
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    Суд розглянув клопотання про зміну запобіжного заходу для Антоненка та Кузьменко