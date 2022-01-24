Суд розглянув клопотання про зміну запобіжного заходу для Антоненка та Кузьменко

Суд залишив без задоволення клопотання про зміну запобіжного заходу Антоненку та Кузьменко з домашнього арешту на особисте зобов’язання

Головуюча суддя залишила обвинувачених у справі про вбивство журналіста під нічним домашнім арештом

Шевченківський районний суд міста Києва у рамках розгляду справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета залишив під нічним домашнім арештом двох обвинувачених у цій справі – Андрія Антоненка і Юлію Кузьменко. Про це сьогодні оголосила головуюча суддя Оксана Голуб, пише «Укрінформ».

«Суд ухвалив: клопотання захисника Кругового про зміну запобіжного заходу Антоненку з домашнього арешту на особисте зобов’язання – залишити без задоволення. Клопотання захисника Безпалого про зміну запобіжного заходу Кузьменко з домашнього арешту на особисте зобов’язання – залишити без задоволення», – зазначила головуюча суддя.

Також суд залишив без задоволення клопотання захисника Кузьменко Тараса Безпалого на надання тимчасового доступу до низки документів, які знаходяться у володінні Офісу генерального прокурора, Адміністрації Державної прикордонної служби та Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Під час засідання також було досліджено частину доказів сторони захисту щодо ще однієї обвинуваченої у цій справі – Яни Дугарь. Після цього суд відклав розгляд цієї справи до 9 лютого на 15:00.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2021 року суд зняв електронний браслет з Антоненка.

Раніше ексочільник МВС Арсен Аваков повідомив про зникнення відеокамер з місця злочину після вбивства Шеремета.

Як відомо, 2016 року у Києві вибухнув червоний автомобіль «Субару». У салоні автівки був відомий журналіст Павло Шеремет. Постраждалого витягли з машини ще живим, але отримані травми були надважкими. Шеремет помер у машині швидкої допомоги.

Вибуховий пристрій, унаслідок спрацювання якого загинув Павло Шеремет, мав у своєму складі протипіхотну міну.

12 грудня 2019 року тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку.

Зрештою, Яну Дугарь, Юлію Кузьменко та Андрія Антоненка звільнили з-під варти.