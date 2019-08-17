Справа Гримчака: суд виправив одну помилку в ухвалі і припустився нової



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Адвокат Юрія Гримчака Тетяна Матяш буде подавати знову клопотання про виправлення помилки вже в новій ухвалі

Суд залишив Гримчака під вартою

Сьогодні, 17 серпня, Деснянський райсуд Чернігова виправив помилки, допущені напередодні в рішенні щодо обрання запобіжного заходу заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку, і таким чином залишив його під вартою.

Водночас, як зазначила адвокат підозрюваного Тетяна Матяш, суд припустився нової помилки в ухвалі, написавши неправильно її прізвище — Мятяш.

«По-перше, треба подавати знову клопотання про виправлення помилки вже в новій ухвалі, бо моє прізвище Матяш, а не Мятяш. Крім того, не названо порядок набрання чинності цієї ухвали. Суддя цього не вказала, що є підставою для подання скарги у відповідні органи», - прокоментувала вона.

За словами адвоката, у всіх рішеннях судів, що приймалися у справі Гримчака, є помилки і недоліки. Це, на її думку, свідчить про те, що ухвали складаються в Генпрокуратурі, а суддя їх лише роздруковує і підписує.

Як повідомлялося, суддя Наталя Лямзіна переплутала по-батькові Гримчака, назвавши його Юрієм Михайловичем, а не Миколайовичем.

Як відомо, заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрію Гримчаку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави у 6 млн грн.

Нагадаємо, Гримчаку оголосили підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах.

В НАБУ повідомили подробиці про справу Гримчака. В Бюро заявили, що Гримчак за хабарі у 80 тис. і 1 млн доларів обіцяв представнику фірми розв'язати дві проблеми.

14 серпня правоохоронці затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його помічника в справі про вимагання $1,1 млн хабара. Як пояснив Юрій Луценко, Гримчак та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення суддів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень. Пізніше генпрокурор уточнив, що погодження стосувались будівництва.

Джерело: Укрінформ