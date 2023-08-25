Стало відомо, ким був чоловік, на могилі якого танцювали доньки

Як стало відомо, обидві дівчини повнолітні: 1997 і 2000 років народження

Чоловік, на могилі якого танцювали двоє сестер, з 2014 року захищав Україну: спочатку в 79 бригаді, потім у 95 бригаді. Також читав лекції для молодших класів у школах Києва. Про це повідомила журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва.

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«Хочу дещо сказати. Мені вдалось ідентифікувати ім‘я бійця, на могилі його танцювали дві його повнолітні дочки. Так от деякі коментатори понаписували, що «може, він удома чинив домашній аб‘юз». Ні, він не чинив ніякого аб‘юзу. І з 2014 року був на війні. Спочатку в 79 бригаді, потім у 95 бригаді. Часто читав лекції для молодших класів у школах Києва. Прізвище не пишу, бо в нього є інші родичі, які в шоці від такої слави», – написала журналістка.

Також вона зазначила, що чоловік не належав до екзотичних культур та релігій.

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«Тому коментарі «а в деяких культурах на могилах прийнято…» також трошки не за адресою», – підсумувала Марина Данилюк-Ярмолаєва.

Користувачів соцмереж також обурили танці киянок на могилі полеглого воїна.

«Мало. Треба не 5 років на 15 або довічне», – написала Вікторія Кудімова.

«Якесь дикунство, поза межами мого сприйняття», – прокоментувала Антоніна Ткачук.

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«Несповна розуму!», – написала Олена Шовтенко.

Нагадаємо, ввечері 24 серпня відео, де дівчата танцюють на могилах військовослужбовців, потрапило до соціальних мереж. Його правоохоронці виявили під час моніторингу й оперативно відреагували. Вони встановили двох повнолітніх жительок Києва, які вчинили правопорушення.

«Як стало відомо, двоє сестер прийшли на Лісове кладовище та вирішили таким чином «вшанувати» памʼять загиблих захисників України», – написали у поліції Києва.

Скріншот із відео, де дівчата танцюють серед могил захисників Скріншот з Instagram

Згодом в Instagam дівчата опублікували вибачення. За їх словами, таким чином вони хотіли вшанувати батька, який служив у 95-й бригаді та загинув у боях із російськими окупантами в Ізюмі.

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Вибачення однієї із порушниць Скріншот з Instagram

Поліція відкрила кримінальне провадження за наругу над могилами. Відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України.

Як стало відомо, обидві дівчата повнолітні: 1997 і 2000 років народження. Киянкам загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.