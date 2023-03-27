Поліція ідентифікувала чоловіка, який запускав феєрверк у столиці (фото)

Порушником виявився раніше судимий за незаконне зберігання наркотиків 28-річний уродженець Київської області

Правоохоронці встановили особу чоловіка, який попри заборону запустив феєрверк на столичній Борщагівці. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

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Зазначається, що до правоохоронців надійшла інформація про те, що невідомий запустив салют у Святошинському районі столиці. Відео із феєрверками опублікували у багатьох Telegram-каналах. Співробітники поліції зареєстрували звернення та негайно розпочали пошуки причетних осіб.

У ході відпрацювання інформації, поліцейські з’ясували, що салют запускали у дворі будинку на вулиці Олександра Махова. З місця події правоохоронці вилучили використану піротехніку на 36 пострілів.

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Дільничні офіцери поліції разом з оперативниками провели поквартирний обхід, опитали близько сотні громадян та переглянули відео з камер спостереження. За результатами відпрацювання поліцейські встановили ймовірного порушника та за допомоги спецпризначенців полку поліції № 1 затримали його.

Порушником виявився раніше судимий за незаконне зберігання наркотиків 28-річний уродженець Київської області. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він пояснив, що приїхав до друга на день народження та таким способом вирішив його привітати. Під час невідкладного обшуку у квартирі слідчі вилучили рештки упаковки від феєрверку, запальнички та одяг, у якому фігурант був одягнений під час вчинення правопорушення.

За даним фактом дізнавачі Святошинського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство та за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили йому про підозру. Фігуранту загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, що використання піротехніки у час війни заборонено.