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Поліція ідентифікувала чоловіка, який запускав феєрверк у столиці (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Поліція ідентифікувала чоловіка, який запускав феєрверк у столиці (фото)
фото: Поліція Києва/Facebook

Порушником виявився раніше судимий за незаконне зберігання наркотиків 28-річний уродженець Київської області

Правоохоронці встановили особу чоловіка, який попри заборону запустив феєрверк на столичній Борщагівці. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Зазначається, що до правоохоронців надійшла інформація про те, що невідомий запустив салют у Святошинському районі столиці. Відео із феєрверками опублікували у багатьох Telegram-каналах. Співробітники поліції зареєстрували звернення та негайно розпочали пошуки причетних осіб.

У ході відпрацювання інформації, поліцейські з’ясували, що салют запускали у дворі будинку на вулиці Олександра Махова. З місця події правоохоронці вилучили використану піротехніку на 36 пострілів.

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Дільничні офіцери поліції разом з оперативниками провели поквартирний обхід, опитали близько сотні громадян та переглянули відео з камер спостереження. За результатами відпрацювання поліцейські встановили ймовірного порушника та за допомоги спецпризначенців полку поліції № 1 затримали його.

Порушником виявився раніше судимий за незаконне зберігання наркотиків 28-річний уродженець Київської області. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він пояснив, що приїхав до друга на день народження та таким способом вирішив його привітати. Під час невідкладного обшуку у квартирі слідчі вилучили рештки упаковки від феєрверку, запальнички та одяг, у якому фігурант був одягнений під час вчинення правопорушення.

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За даним фактом дізнавачі Святошинського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство та за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили йому про підозру. Фігуранту загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, що використання піротехніки у час війни заборонено.

Теги: війна Київ поліція

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