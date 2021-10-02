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    У Чернігові молодики побили поліцейських, один із них загинув

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    Обидва поліцейських перебували у відпустці та були у цивільному одязі. - У Чернігові молодики побили поліцейських, один із них загинув

    Обидва поліцейських перебували у відпустці та були у цивільному одязі.

    Фото: Нацполіція Чернігівщини

    Інцидент трапився в одному з супермаркетів в Чернігові

    Близько опівночі 2 жовтня на вулиці Незалежності в Чернігові група молодиків напала на поліцейських. Внаслідок цього один з них загинув, другого доставили до лікарні, повідомляє поліція у Чернігівській області.

    Як зазначають у пресслужбі поліції, обидва поліцейських перебували у відпустці та були у цивільному одязі.

    За даними ЗМІ, обидва капітани служили в одному підрозділі Національної поліції.

    Поліція затримала шістьох молодиків, які можуть бути причетні до події. Для встановлення об’єктивної картини інциденту поліція опитує свідків, вивчає відео з камер спостереження.

    «Поліція просить всіх, хто міг стати свідком події звернутися за номером телефону – 093 853 41 16», – йдеться у повідомленні поліції.

    Слідчий поліції відкрив провадження за фактом умисного вбивства. Тривають слідчі дії. Додають, справа перебуває на особистому контролі керівництва ГУНП.

    Нагадаємо, повідомляли, у Харкові трьох поліцейських підозрюють у нападі та пограбуванні. Тоді у жовтні 2020 року після закінчення робочої зміни поліцейські на одній із малолюдних вулиць Харкова напали на двох перехожих.

    До слова, нещодавно у Києві жорстоко побили активіста. За словами очевидців, на чоловіка напали троє невідомих в балаклавах. Вони спочатку плеснули в обличчя жертви невідомою хімічною речовиною, після чого почали бити металевими кастетами.

    Теги: вбивство поліцейських Чернігів
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    У Чернігові молодики побили поліцейських, один із них загинув