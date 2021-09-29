У Харкові трьох поліцейських підозрюють у нападі та пограбуванні

Якщо провину поліцейських доведуть, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років

Майже рік тому поліцейські після закінчення робочої зміни напали на вулиці на двох перехожих, побили їх та відібрали 30 тис. грн і телефон

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру трьом співробітникам патрульної служби Нацполіції в Харківській області, які напали та пограбували двох громадян. Про це повідомляється на сайті ДБР.

Зазначається, що у жовтні 2020 року після закінчення робочої зміни поліцейські на одній із малолюдних вулиць Харкова напали на двох перехожих.

«Вони почали бити чоловіків, повалили на землю та забрали у них 30 тис. грн та телефон», – йдеться у повідомленні.

Троє правоохоронців підозрюються у пограбуванні, поєднаному з насильством, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 186 КК України). Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Нагадаємо, у Харкові триває конфлікт довкола перейменування проспекту Жукова на Григоренка.

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