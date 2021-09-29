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    У Харкові трьох поліцейських підозрюють у нападі та пограбуванні

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    Якщо провину поліцейських доведуть, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років - У Харкові трьох поліцейських підозрюють у нападі та пограбуванні
    Якщо провину поліцейських доведуть, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років
    Фото ДБР

    Майже рік тому поліцейські після закінчення робочої зміни напали на вулиці на двох перехожих, побили їх та відібрали 30 тис. грн і телефон

    Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру трьом співробітникам патрульної служби Нацполіції в Харківській області, які напали та пограбували двох громадян. Про це повідомляється на сайті ДБР.

    Зазначається, що у жовтні 2020 року після закінчення робочої зміни поліцейські на одній із малолюдних вулиць Харкова напали на двох перехожих.

    «Вони почали бити чоловіків, повалили на землю та забрали у них 30 тис. грн та телефон», – йдеться у повідомленні.

    Троє правоохоронців підозрюються у пограбуванні, поєднаному з насильством, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 186 КК України). Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

    Нагадаємо, у Харкові триває конфлікт довкола перейменування проспекту Жукова на Григоренка.

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    Теги: Харків Національна поліція України телефон
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    У Харкові трьох поліцейських підозрюють у нападі та пограбуванні