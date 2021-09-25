Пробили голову: у Києві жорстоко побили активіста (фото)

У Києві побили активіста, який протистоїть незаконним забудовникам

Потерпілого забрала швидка, у нього втрата зору, розбита голова і сильна кровотеча

У п'ятницю, 24 вересня, у Києві невідомі жорстоко побили главу правління гаражного кооперативу «Дніпровський». У потерпілого пробита голова, він втратив зір. Про це повідомив Telegram-канал «Київ Оперативний».

Зазначається, що інцидент стався увечері на автостоянці «Лада», що на вул. Воскресенська, 2а.

За словами очевидців, на чоловіка напали троє невідомих в балаклавах. Вони спочатку плеснули в обличчя жертви невідомою хімічною речовиною, після чого почали бити металевими кастетами.

Потерпілого забрала швидка, у нього втрата зору, розбита голова і сильна кровотеча.

Члени кооперативу пов'язують напад на голову правління з діями забудовників, які поклали око на землю їхнього об'єднання та намагаються незаконно через КМДА відвести ділянку під будівництво житлового комплексу.

Голова правління гаражного кооперативу «Дніпровський» разом з членами об'єднання та Київською міською спілкою автомобілістів останніх кілька місяців активно борються з незаконними забудовниками.

До слова, у Львівській області Служба безпеки виявила прихований арсенал з бойовими засобами ураження на території помешкання місцевого жителя. Як повідомили у пресцентрі СБУ, ця людина називає себе громадським активістом.