Двоє українських моряків померли за невідомих обставин у Бангладеш

На суховантажі AP ASTAREA, де загинули моряки, були 55 тонн мінеральних добрив

Другому загиблому стало зле після того, як він знайшов тіло колеги

Двоє українських моряків, які працювали на суховантажі AP ASTAREA, захворіли і померли один за одним з невідомих причин. Це сталося, коли судно стояло на якорі в місті Читтагонг на південному сході Бангладеш, пише в неділю, 3 жовтня, The Daily Star Bangladesh.

Смерть обох настала в четвер, 30 вересня. 31-річного Костянтина Єрмака, який працював на кораблі механіком, знайшли мертвим у його каюті.

Коли другий українець, 60-річний Геннадій Яценко, побачив тіло колеги, у нього почалися проблеми з диханням. Чоловіка на катері госпіталізували в лікарню, проте медики змогли лише констатувати його смерть.

Імовірно, у Яценка міг статися серцевий напад. Зазначається, що на тілі молодшого загиблого моряка жодних травм не виявлено. Ані в обох громадян України, ані в інших членів команди не було ознак зараження Covid-19.

Причини смерті обох українців встановлюються, для цього їхні тіла доправили до медзакладу для розтину. Після цього моряків повинні повернути на батьківщину.

Суховантаж AP ASTAREA, який ходить під прапором Маршаллових островів, прибув у Бангладеш з Єгипту 19 вересня. На борту судна були 55 тонн мінеральних добрив. Після вивантаження частини добрив у Читтагонгу корабель мав відплисти до міста Монгла, Бангладеш.

Наприкінці липня на кораблі в територіальних водах Єгипту було знайдено тіло українського моряка. Слідів насильницької смерті на тілі одесита 1956 року народження не виявлено.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві закордонних справ України підтвердили загибель українського моряка на судні Msc Messina.

Контейнеровоз Msc Messina, на борту якого знаходилися одеські моряки, загорівся 25 червня. Екіпаж знаходився без зв'язку. У соцмережах повідомляли, що в машинному відділенні згорів 20-річний моряк з Одеси. Це був його другий рейс.