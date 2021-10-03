У Грети Тунберг з'явився хлопець – ЗМІ

Екоактивістку Грету Тунберг побачили в обіймах молодого чоловіка у Мілані

18-річна Шведська екоактивістка Грета Тунберг була помічена в компанії молодої людини на ході на захист клімату в Мілані. Про це пише газета Daily Mail.

На знімках, зроблених місцевим репортером, видно, як дівчина годує чіпсами невідомого юнака, а той її ніжно обіймає за плечі. Кадри були зроблені під час екозахисного заходу Fridays 4 Future.

У серпні Тунберг знялася для обкладинки скандинавської версії видання Vogue і розкритикувала індустрію моди. На розміщених в Instagram журналу кадрах 18-річна знаменитість позує в лісі разом з кіньми. Її відобразили в бежевому костюмі, що складається з светри і брюк, і тренче довжини максі того ж кольору. Тунберг також зняли в білому джемпері і об'ємному різнокольоровому кардигані.

Чим прославилася Грета Тунберг? Вперше дівчина привернула до себе увагу, коли почала влаштовувати одиночні акції протести. Кожної п'ятниці вона, замість відвідування уроків, закликала школярів та студентів приєднуватися до безстрокової акції за екологію, яку проводила під стінами шведського парламенту. Її почали запрошувати на еко-форуми, де з трибун дівчина зверталася до політиків, представників підприємств-гігантів та лідерів країн схаменутися й подумати про майбутнє.

Найгучніша її промова відбулася у 2019 році на кліматичному саміті ООН в Нью-Йорку.

Сьогодні вона є лідеркою кліматичного руху «Fridays for Future». У результаті світової популярності та вплив активістки у світі з'явилося поняття «ефект Грети». У 2019 році Тунберг потрапила до сотні найвпливовіших людей світу та стала людиною року за версією журналу «Times», зазначається на Вікіпедії.

У січні 2021 року пошта Швеції випустила серію марок про досягнення країни у захисті навколишнього середовища. На одній з них зобразили й активістку.

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