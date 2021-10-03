Перші вироки за підробку ковід-сертифікатів: як покарали порушників

Штраф за виготовлення підроблених документів складає 17 тис. грн, а за використання підробки – лише 850 грн

Упродовж останнього місяця українські прикордонники виявили більше 500 фальшивок

Жовківський районний суд Львівської області виніс перші в Україні вироки за підробку сертифікатів про вакцинацію від Covid-19. Мешканець Івано-Франківщини та жителька Хмельницького отримали штрафи за те, що підробили документи і використали їх під час спроби перетнути кордон з Польщею, повідомляє Zaxid.net

28 вересня Жовківський районний суд виніс одразу два вироки щодо підробок сертифікатів.

Перший випадок стосується Анатолія Іванцюка з села Бабче Івано-Франківської області. Чоловік знайшов в Інтернеті бланк про щеплення вакциною Pfizer з реквізитами Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, звантажив його на комп’ютер і за допомогою спеціальної програми вніс туди свої дані та дані свого сина. Він також підробив підпис лікаря на цих сертифікатах.

15 вересня Анатолій Іванцюк намагався перетнути кордон до Польщі у пункті пропуску «Рава-Руська–Гребенне» і показав прикордонникам підроблений ковід-сертифікат. Працівники прикордонслужби просканували документ і зрозуміли, що він фальшивий. Чоловікові не вдалося перетнути кордон, натомість його затримали за підробку документів.

Суддя Руслан Зеліско 28 вересня визнав Анатолія Іванцюка винним у підробленні документів і призначив йому покарання у вигляді 850 грн штрафу.

Того ж дня, 28 вересня, інший суддя Жовківського райсуду Роман Ясиновський розглянув схожу справу про підробку ковід-сертифіката працівницею АЗС «БРСМ» у Хмельницькому. Альона Михалюк також завантажила з Інтернету сертифікат про вакцинацію препаратом Pfizer з реквізитами медичного закладу «Мірамед» і нанесла туди свої дані та підробила підпис лікаря.

Її затримали під час перетину кордону з підробленим сертифікатом у пункті пропуску «Рава-Руська-Гребенне» 11 вересня. А 28 вересня Жовківський райсуд оштрафував жінку на 850 грн.

І Анатолій Іванцюк, і Альона Михалюк можуть оскаржити свої вироки в апеляції упродовж 30 днів.

Згідно зі статтею 358 ККУ мінімальний штраф за виготовлення підроблених документів складає 17 тис. грн, а за використання підробки – лише 850 грн. У випадку з Анатолієм Іванцюком та Альоною Михалюк суд вирішив обмежитись лише штрафом у 850 грн, хоча обидва порушники самостійно сфальшували сертифікати.

Вироки Жовківського суду стали першими в Україні, які стосуються покарання саме за виготовлення фальшивих ковід-сертифікати. Впродовж останнього місяця українські прикордонники виявили більше 500 таких фальшивок. Переважно такі сертифікати замовляють в Інтернеті або безпосередньо в черзі на кордоні, рідше люди виготовляють їх собі самі. Загалом з початку року поліція відкрила 357 кримінальних проваджень з цього приводу. Судячи з даних держреєстру судових справ, люди, які купують підроблені сертифікати, також отримують штрафи по 850 грн.

Графіка: МОЗ

Напередодні СБУ заблокувала «бізнес» з продажу фальшивих covid-сертифікатів.

Нещодавно на Черкащині викрили сімейну лікарку, яка підробляла Covid-сертифікати.

Нагадаємо, на Харківщині зловмисники підробляли ПЛР-тести: заробляли до 1 млн грн щомісяця.

До слова, лікар, який за 500 грн продавав фейкові «ковідні» довідки, отримав вирок.

Раніше СБУ викрила схему виготовлення підроблених довідок про Covid-19.

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