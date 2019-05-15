У «Борисполі» викрито міжнародний канал контрабанди наркотиків (фото)



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Фото: СБУ

Вартість вилучених наркотичних речовин оцінюється приблизно в мільйон доларів

У межах протидії незаконному обігу наркотиків співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю Служби безпеки України блокували міжнародний наркотрафік із країн Близького Сходу до Північної Америки через Україну. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Під час огляду вантажу, що прямував з Ірану до Канади, на території міжнародного аеропорту «Бориспіль» правоохоронці вилучили особливо велику партію наркотичних засобів та психотропних речовин. Зокрема, виявлено майже по 10 кілограмів речовин, що містять у своєму складі амфетамін та гашиш, а також приблизно 20 кілограмів речовини з героїном. За цінами «чорного ринку» вартість знахідки становить майже один мільйон доларів США.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.

Заходи із блокування контрабандного переміщення наркотиків проводилися спільно з київською митницею Державної фіскальної служби України та слідчими Головного управління Нацполіції у Києві.