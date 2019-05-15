  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    У «Борисполі» викрито міжнародний канал контрабанди наркотиків (фото)

    • Розсилка
    У «Борисполі» викрито міжнародний канал контрабанди наркотиків (фото)
    Фото: СБУ

    Вартість вилучених наркотичних речовин оцінюється приблизно в мільйон доларів

    У межах протидії незаконному обігу наркотиків співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю Служби безпеки України блокували міжнародний наркотрафік із країн Близького Сходу до Північної Америки через Україну. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    Під час огляду вантажу, що прямував з Ірану до Канади, на території міжнародного аеропорту «Бориспіль» правоохоронці вилучили особливо велику партію наркотичних засобів та психотропних речовин. Зокрема, виявлено майже по 10 кілограмів речовин, що містять у своєму складі амфетамін та гашиш, а також приблизно 20 кілограмів речовини з героїном. За цінами «чорного ринку» вартість знахідки становить майже один мільйон доларів США. 

    Читайте також

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У «Борисполі» викрито міжнародний канал контрабанди наркотиків (фото)
    У «Борисполі» викрито міжнародний канал контрабанди наркотиків (фото)
    У «Борисполі» викрито міжнародний канал контрабанди наркотиків (фото)
    У «Борисполі» викрито міжнародний канал контрабанди наркотиків (фото)

    Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.

    Заходи із блокування контрабандного переміщення наркотиків проводилися спільно з київською митницею Державної фіскальної служби України та слідчими Головного управління Нацполіції у Києві.

    Читайте також
    Національна поліція України СБУ Київ контрабанда Аеропорт Бориспіль наркотики
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ