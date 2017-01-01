У діях блокувальників телеканалу NewsOne поліція не знайшла порушень

Поліція продовжує стежити за ситуацією біля будівлі телеканалу

Поліція не виявила правопорушень у діях групи осіб, яка в неділю заблокувала будівлю телеканалу NewsOne. Про це в коментарі «Інтерфакс-Україна» заявив директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко. За словами Шевченка, правоохоронці не знайшли підстав для початку розслідування інциденту, оскільки в діях учасників блокування не



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Фото з відкритих джерел Блокада телеканалу NewsOne

Поліція продовжує стежити за ситуацією біля будівлі телеканалу

Поліція не виявила правопорушень у діях групи осіб, яка в неділю заблокувала будівлю телеканалу NewsOne. Про це в коментарі «Інтерфакс-Україна» заявив директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.

За словами Шевченка, правоохоронці не знайшли підстав для початку розслідування інциденту, оскільки в діях учасників блокування не було виявлено жодних правопорушень.

«Заяву каналу було зареєстровано в єдиному журналі обліку заяв та повідомлень, після чого поліція оглянула місце події і прийшла до висновку, що фактів правопорушень немає, а значить, підстав вносити до ЄРДР по якій-небудь статті немає», — заявив він.

Шевченко додав, що поліція продовжує стежити за ситуацією біля будівлі телеканалу, забезпечуючи порядок і безпеку.

Раніше повідомлялося, що у неділю телеканал NewsOne заявив про блокування невідомими території будівлі.

Редакція каналу NewsOne пов'язує події з тим, що це єдиний канал, який транслював «Марш за імпічмент» Михайла Саакашвілі.

На блокування каналу відреагував екс-губернатор Михайло Саакашвілі. Він пообіцяв приїхати на місце інциденту і захищати канал.

Ввечері активісти розпалили багаття і почали облаштовувати свій побут під будівлею офісу NewsOne. Вони вимагають від власника телеканалу, нардепа Євгена Мураєва покаятися за «сепаратистські висловлювання», а від телеканалу змінити політику, щоб вона була «не прокремлівська, не ватна, а патріотична українська».