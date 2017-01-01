  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
    Кримінал

    У діях блокувальників телеканалу NewsOne поліція не знайшла порушень

    Поліція продовжує стежити за ситуацією біля будівлі телеканалу
    Поліція не виявила правопорушень у діях групи осіб, яка в неділю заблокувала будівлю телеканалу NewsOne. Про це в коментарі «Інтерфакс-Україна» заявив директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко. За словами Шевченка, правоохоронці не знайшли підстав для початку розслідування інциденту, оскільки в діях учасників блокування не
    • Сьогодні, 11:04
    • Розсилка
    Блокада телеканалу NewsOne
    Фото з відкритих джерел
    Блокада телеканалу NewsOne

    Поліція продовжує стежити за ситуацією біля будівлі телеканалу

    Поліція не виявила правопорушень у діях групи осіб, яка в неділю заблокувала будівлю телеканалу NewsOne. Про це в коментарі «Інтерфакс-Україна» заявив директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.

    За словами Шевченка, правоохоронці не знайшли підстав для початку розслідування інциденту, оскільки в діях учасників блокування не було виявлено жодних правопорушень.

    «Заяву каналу було зареєстровано в єдиному журналі обліку заяв та повідомлень, після чого поліція оглянула місце події і прийшла до висновку, що фактів правопорушень немає, а значить, підстав вносити до ЄРДР по якій-небудь статті немає», — заявив він.

    Читайте також

    Шевченко додав, що поліція продовжує стежити за ситуацією біля будівлі телеканалу, забезпечуючи порядок і безпеку.

    Раніше повідомлялося, що у неділю телеканал NewsOne заявив про блокування невідомими території будівлі. 

    Редакція каналу NewsOne пов'язує події з тим, що це єдиний канал, який транслював «Марш за імпічмент» Михайла Саакашвілі.

    На блокування каналу відреагував екс-губернатор Михайло Саакашвілі. Він пообіцяв приїхати на місце інциденту і захищати канал.

    Ввечері активісти розпалили багаття і почали облаштовувати свій побут під будівлею офісу NewsOne. Вони вимагають від власника телеканалу, нардепа Євгена Мураєва покаятися за «сепаратистські висловлювання», а від телеканалу змінити політику, щоб вона була «не прокремлівська, не ватна, а патріотична українська».

     

    Читайте також
    МВС розслідування імпічмент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ