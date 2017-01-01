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    NewsOne просить Порошенка та Авакова втрутитися в ситуацію щодо блокуванням

    На телеканалі заявили, що їхні співробітники «налякані, але ефір триває»
    Журналісти телеканалу NewsOne звернулись до президента Петра Порошенка та голови МВС Арсена Авакова з проханням втрутитись у ситуацію з блокуванням каналу. Про це в ефірі NewsOne заявила телеведуча Діана Панченко. «Дорогі глядачі, наш телеканал заблоковано. Наші співробітники налякані, але ефір триває. Ми звертаємося до президента
    • Сьогодні, 00:53
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    Блокування телеканалу
    Блокування телеканалу

    На телеканалі заявили, що їхні співробітники «налякані, але ефір триває»

    Журналісти телеканалу NewsOne звернулись до президента Петра Порошенка та голови МВС Арсена Авакова з проханням втрутитись у ситуацію з блокуванням каналу.

    Про це в ефірі NewsOne заявила телеведуча Діана Панченко.

    «Дорогі глядачі, наш телеканал заблоковано. Наші співробітники налякані, але ефір триває. Ми звертаємося до президента України та міністра внутрішніх справ і вимагаємо взяти під особистий контроль факт нахабного посягання на свободу слова», - зазначила журналістка.

    «І ще ми хочемо відкрито заявити псевдоактівістам, а головне їхнім кураторам: ми вас не боїмося, ми не зупинимо ефір. Ми не перестанемо транслювати всі важливі події в нашій країні, як би на нас не тиснули», - резюмувала Панченко.

    Нагадаємо, у неділю телеканал NewsOne заявив про блокування невідомими території будівлі. 

    Редакція каналу NewsOne пов'язує події з тим, що це єдиний канал, який транслював «Марш за імпічмент» Михайла Саакашвілі.

    На блокування каналу відреагував екс-губернатор Михайло Саакашвілі. Він пообіцяв приїхати на місце інциденту і захищати канал.

    Ввечері активісти розпалили багаття і почали облаштовувати свій побут під будівлею офісу NewsOne. Вони вимагають від власника телеканалу, нардепа Євгена Мураєва покаятися за «сепаратистські висловлювання», а від телеканалу змінити політику, щоб вона була «не прокремлівська, не ватна, а патріотична українська».

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