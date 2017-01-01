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    Думки вголос

    Чому мішки та колючий дріт навколо NewsOne є неефективними

    Нерозумно заявляти, що канал заблокували, тому-що там стрімили сходку Саакашвілі
    Мовою оригіналу 5 тезисов, почему мешки и колючая проволока вокруг newsone неэффективны. 1. Радикалы объясняют блокаду тем, что Мураев обозвал «революцию достоинства» переворотом. В феврале 2016 радикалы блокировали Интер за ругань бывшего продюсера Столяровой в сторону Небесной сотни. Сделано это было насколько коряво, Бойко и
    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Сьогодні, 10:40
    • Розсилка
    <span>Блокування телеканалу&nbsp;NewsОne</span>
    Фото: УНІАН
    Блокування телеканалу NewsОne

    Нерозумно заявляти, що канал заблокували, тому-що там стрімили сходку Саакашвілі

    Мовою оригіналу

    5 тезисов, почему мешки и колючая проволока вокруг newsone неэффективны.

    1. Радикалы объясняют блокаду тем, что Мураев обозвал «революцию достоинства» переворотом. В феврале 2016 радикалы блокировали Интер за ругань бывшего продюсера Столяровой в сторону Небесной сотни. Сделано это было насколько коряво, Бойко и Левочкин ещё полгода регулярно вещали о борьбе со свободой слова, цензуре и давлении власти на СМИ. Сейчас Интер прекрасно работает, выступать там престижно, а в период выборов демократические партии ещё в очередь станут, чтобы купить дорогие эфирные минуты для своей рекламы. С newsone то же самое — считаешь канал плохим, не свети там с утра до ночи своим «державницьким» фейсом. Кстати, уже наметилась линия защиты Мураева и соратников на всю пленарную неделю. Ведущая Панченко нашла «оправдание» Мураеву, объявив, в Википедии есть перевод слова революция. В среду комитет свободы слова будет разбирать ситуацию. Естественно, с аншлагом прессы.

    2. Глупо заявлять, что канал заблокировали, потому-что постримили сходку Саакашвили. Михо вообще имеет на newsone премиум-абонемент. Редкий вечер обходится без Михо. Михо на границе, в палатке, дерётся с Мосийчуком и соревнуется в словоблудии с Рабиновичем. Я вообще давно считаю Саакашвили лицом этого канала. Наряду с Савченко, Герман и Червоненко.

    3. Мураев держит пятачок по ветру. Использует ситуацию по максимуму. Для рейтингов, для рекламы своих проектов: канала, партии «за життя» и мощного шоу под выборы «украинский формат». Любое интервью Мураева можно разобрать на цитаты, где он откровенно заигрывает с Россией. Говорит о тесных связях с Азаровым. Вот, эти козыри, по которым должны бить наши славные правоохранители и антикоррупционеры. Что касается блокады самого канала — это провальное мероприятие. Я гарантирую, что всю грядущую неделю общественность и пресса будет толковать об обиженном Мураеве и ущемлении слободы слова. А не о финальных проектах бюджета или скандальной реинтеграции, от которой зависит: кто будет спонсором Донбасса в будущем и что делать с Крымом раздора)

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    4. Есть множество граждан нашей страны, которые считают newsone объективным каналом с другой точкой зрения. Глупо, закрывать глаза на эту правду. Ведь аудитория эта тоже ходит на выборы и даёт хорошие цифры Рабиновичам и Бойко в президентских рейтингах. Мы сами виноваты, что зная всю биографию Мураева, Гольдарба, Анны Герман, Пиховшека и Савченко — сейчас это законопослушные граждане с альтернативной точкой зрения. Елена Бондаренко уже написала яркий пост о том, как власть воюет с оппозиционными СМИ: 112, страной.юа и Вести. Главное тут не налажать и дать грамотную, но не агрессивную ответку. Любой дополнительный наезд на СМИ Мураева будет раздут до безобразия и использован в личных целях.

    5. Выбешивает наивность отдельных комментаторов, которые пишут, что «хух, наконец-то герои сожгут канал, пока сбу и барыги считают конфеты». Запомните раз и навсегда. Сжигание канала, даже промосковского, где работает уйма живых людей — уголовное преступление. Такая кака сразу же будет использована не только для рейтингов «за життя», но и криков западных послов и дунь миятовичей из ОБСЕ. Закрывать канал можно только законным способом. Иначе Newsone только повысит свою популярность, как это успешно сделали Интер и страна.юа после пустых наездов, успешно разбитых адвокатами и лоббистами во власти и в Москве.

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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