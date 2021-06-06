Ведучий ВВС засвітився у ефірі без штанів

Ведучий одягнув сорочку, піджак та краватку, однак забув при цьому про штани

Шон Лей постав перед телеглядачами у незвичному вигляді

Ведучий новин на ВВС, 51-річний Шон Лей, постав перед телеглядачами у незвичному вигляді. Він саме розповідав про правила подорожей в умовах пандемії та про політичну ситуацію в Ізраїлі і мав при цьому досить офіційний та серйозний вигляд, пише «Daily Mail».

У офісі того дня було спекотно. Фото: dailymail.co.uk

Однак, коли камера показала Лея з іншого ракурсу, з’ясувалося – ведучий одягнув сорочку, піджак та краватку, однак забув при цьому про штани.

Журналіст міг сидіти з голими ногами через те, що у лондонському офісі телеканалу ВВС було дуже спекотно, заначає «Daily Mail». У Лондоні тоді видався найтепліший із початку 2021 року день.

Також раніше під час включення російського журналіста у прямому ефірі телеканалу «Україна» з'явилася оголена жінка.