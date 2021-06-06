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    У Китаї чоловік із ножем напав на перехожих: п’ятеро загиблих, 15 поранених

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    У Китаї чоловік із ножем напав на перехожих - У Китаї чоловік із ножем напав на перехожих: п’ятеро загиблих, 15 поранених
    У Китаї чоловік із ножем напав на перехожих
    Фото з відкритих джерел

    Напад стався в пішохідній зоні міста Аньцін у провінції Аньхой

    У суботу, 5 червня, на сході Китаю невідомий з ножем накинувся на перехожих. За даними влади, загинули п’ятеро людей, ще 15 отримали поранення. Про це повідомляє AP.

    Напад стався в пішохідній зоні міста Аньцін у провінції Аньхой.

    Правоохоронці затримали нападника на місці події. Повідомляється, що на голові у нього була біла пов’язка.

    Мотиви зловмисника поки не відомі.

    Всі поранені відправлені до лікарні для надання невідкладної допомоги. Місцеве відділення Червоного Хреста закликало населення стати донорами крові.

    к повідомлялося, нещодавно у будинку на вулиці Садовій у Святошинському районі Києва стався конфлікт між чоловіками через гроші за сплату комунальних послуг. У результаті 35-річного чоловіка було госпіталізовано з ножовим пораненням грудної клітини.

    Теги: Китай напад чоловік населення
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    У Китаї чоловік із ножем напав на перехожих: п’ятеро загиблих, 15 поранених