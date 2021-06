У Китаї чоловік із ножем напав на перехожих: п’ятеро загиблих, 15 поранених

У суботу, 5 червня, на сході Китаю невідомий з ножем накинувся на перехожих. За даними влади, загинули п’ятеро людей, ще 15 отримали поранення. Про це повідомляє AP.

Напад стався в пішохідній зоні міста Аньцін у провінції Аньхой.

Правоохоронці затримали нападника на місці події. Повідомляється, що на голові у нього була біла пов’язка.

Мотиви зловмисника поки не відомі.

