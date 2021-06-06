У Китаї чоловік із ножем напав на перехожих: п’ятеро загиблих, 15 поранених
Напад стався в пішохідній зоні міста Аньцін у провінції Аньхой
Напад стався в пішохідній зоні міста Аньцін у провінції Аньхой.
Правоохоронці затримали нападника на місці події. Повідомляється, що на голові у нього була біла пов’язка.
Мотиви зловмисника поки не відомі.
#BREAKING #CHINA #ANQING— loveworld (@LoveWorld_Peopl) June 5, 2021
STABBING ATTACK IN CHINA
5 people were killed and another 15 were wounded in a stabbing attack in China's Anqing City on Saturday.
The police have already arrested the knifeman.
Via Sputnik#BreakingNews #Flash #Video #LastMinute pic.twitter.com/cGTDYCxXcy
Всі поранені відправлені до лікарні для надання невідкладної допомоги. Місцеве відділення Червоного Хреста закликало населення стати донорами крові.
к повідомлялося, нещодавно у будинку на вулиці Садовій у Святошинському районі Києва стався конфлікт між чоловіками через гроші за сплату комунальних послуг. У результаті 35-річного чоловіка було госпіталізовано з ножовим пораненням грудної клітини.