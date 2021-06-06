В Одесі горів гуртожиток медичного вишу. Одного студента госпіталізували з опіками

Загоряння сталося у кімнаті на третьому поверсі

У ніч проти неділі, 6 червня, у п’ятиповерховому гуртожитку Одеського національного медичного університету, що на вулиці Маршала Малиновського, трапилася пожежа. Як ідеться у інформації пресслужби Головного управління ДСНС України в Одеській області, повідомлення про загоряння рятувальники отримали близько першої ночі. Сталося воно у кімнаті на третьому поверсі будівлі гуртожитку.

Адміністрація до прибуття вогнеборців уже встигла евакуювати 106 осіб. Ланка газодимозахисної служби врятувала із четвертого поверху студента 1999 року народження.

«Внаслідок пожежі постраждав студент 1998 р. н., якого в стані середньої тяжкості з діагнозом «опіки верхніх дихальних шляхів, отруєння продуктами горіння» госпіталізовано до медичного закладу», – ідеться у повідомленні ДСНС.

О 01:28 пожежу локалізували та о 01:40 ліквідували на площі 25 м2.

Причина загоряння та збитки встановлюються. Від ДСНС залучали 11 одиниць пожежної техніки та 57 чоловік особового складу.

Раніше в Одесі вночі 20 січня на другому поверсі у будівлі гуртожитку юридичної академії виникла пожежа.