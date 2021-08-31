У дружини соратника Медведчука нове ім'я: постаралася Росія (фотофакт)

Ім'я змінилося, але документи залишилися старі

Цивільна дружина нардепа Тараса Козака, яка разом з чоловіком потрапила під українські санкції, податкова РФ повністю змінила прізвище, ім`я та по батькові. Тепер її звати не Наталія Миколаївна Лавренюк, а Світлана Петрівна Жучкова. Про це повідомив журналіст програми «Схеми» Максим Савчук.

У Facebook журналіст написав, що російська податкова повністю змінила ПІБ Лавренюк: «Дивіться, який чудовий «антисанкційний хід» (я так собі це пояснюю). Лавренюк Наталія Миколаївна стала Жучковою Світланою Петрівною».

Він опублікував скріншот з сайту Федеральної податкової служби Росії. Станом на лютий 2021 дружина Козака була підписана як Наталія Миколаївна Лавренюк, а станом на серпень – як Світлана Петрівна Жучкова.

Журналіст зауважив, що дата і місце народження, серія і номер паспорта, дата його отримання, ІПН і нерухомість у власності залишилися тими ж, але ПІБ змінились.

Дружина підсанкційного нардепа Козака змінила ім'я, прізвище та по батькові

Рада нацбезпеки і оборони України 19 лютого запровадила санкції проти 19 юридичних і восьми фізичних осіб, зокрема російських бізнесменів, пов'язаних з поставками вугілля та інших енергоресурсів.

Під санкції потрапили нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук, його дружина Оксана Марченко, а також Наталія Лавренюк, яку називають цивільною дружиною нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції запроваджено за статтею про фінансування тероризму.

Перед цим РНБО запровадила санкції проти Тараса Козака та його телеканалів 112 Україна, NewsOne, ZIK, які пов'язують з Медведчуком. Рішення про санкції ґрунтується на матеріалах СБУ про незаконну поставку вугілля з тимчасово окупованої території до РФ і підконтрольної частини України.

Нещодавно Козак, який втік з України, знову засвітився у Білорусії.