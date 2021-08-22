Соратник Медведчука, який втік з України, знову засвітився у Білорусії

Тарас Козак вніс зміни до свого майнового стану, що відображено у реєстрі електронних декларацій

Народний депутат від Опозиційної платформи – За життя Тарас Козак, який підозрюється у державній зради і втік з України, вніс зміни до свого майнового стану в Єдиному державному реєстрі декларацій. Як повідомляє «Главком» з посиланням на сайт НАЗК, це відбулося 19 серпня.

Політик задекларував дві суми видатків (657,1 тис. грн і 624,6 тис. грн), проведених у Білорусії. Вони стосувалися оплати комісійної винагороди банку за рухоме майно.

Як повідомляв «Главком», у червні задекларував продаж валюти на суму 1,34 млн грн у Білорусії. У цій же країні він здійснив сплату оренди нерухомого майна на суму 1,31 млн грн.

Нагадаємо, що у лютому Рада національної безпеки і оборони запровадила санкції проти Віктора Медведчука, Тараса Козака і телеканалів «112 Україна», ZIK та NewsOne, які йому належать.

12 травня Віктору Медведчуку повідомили про підозру у державній зраді та порушенні звичаїв війни. Його однопартієць Тарас Козак, якому генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала аналогічну підозру, наразі перебуває за межами України.

На сайті МВС вивішено фото нардепа Козак у розділі «Особи, які переховуються від органів влади». Датою його зникнення правоохоронці вважають 18 травня 2021 року.

20 серпня генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила про завершення досудового розслідування щодо нардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака.

«Слідство у резонансній справі за підозрою двох парламентарів в державній зраді та розграбуванні національних цінностей завершено. З сьогоднішнього дня матеріали провадження відкриті стороні захисту. Після їх ознайомлення з усім доказовим масивом, напрацьованим прокурорами і слідчими, справа піде до суду», – зазначила Венедіктова.