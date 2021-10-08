У ДТП потрапив мер Яремча

Швидка забрала водія однієї з автівок

Голова міста Яремча, що на Прикарпатті, потрапив у ДТП. Аварія, у яку потрапив Андрій Мироняк сталась у четвер, повідомляє Яремчанська міська рада на своїй сторінці у Фейсбуку.

«Міський голова потрапив у ДТП. Дякуємо всім за слова підтримки та хвилювання. Очільник громади при тямі, перебуває на обстеженні», – зазначили у міській раді.

Зазначається, що усі учасники ДТП живі.

За інформацією Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області, ДТП сталася 7 жовтня близько 20 години в Яремче за участі двох автомобілів. Рятувальники, які прибули на місце події, від'єднали клеми акумуляторних батарей обох автомобілів та за допомогою гідравлічного обладнання провели заходи з деблокуванню з кузова одного з автомобілів травмованого водія. Водія іншої автівки рятувальники перенесли до карети швидкої медичної допомоги.

До слова, у ніч на 8 жовтня стало відомо про смерть народного депутата Антона Полякова, якого одним з перших виключили зі «Слуги народу». Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.

Днями відомий український актор Михайло Жонін опинився у центрі скандалу після опублікованого у Facebook відео з місця ДТП у Києві.