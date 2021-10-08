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    У ДТП потрапив мер Яремча

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    Голова Яремчанської міської ради Андрій Мироняк отримав травми&nbsp; - У ДТП потрапив мер Яремча
    Голова Яремчанської міської ради Андрій Мироняк отримав травми 
    фото: mi100.info

    Швидка забрала водія однієї з автівок

    Голова міста Яремча, що на Прикарпатті, потрапив у ДТП. Аварія, у яку потрапив Андрій Мироняк сталась у четвер, повідомляє Яремчанська міська рада на своїй сторінці у Фейсбуку.

    «Міський голова потрапив у ДТП. Дякуємо всім за слова підтримки та хвилювання. Очільник громади при тямі, перебуває на обстеженні», – зазначили у міській раді.

    Зазначається, що усі учасники ДТП живі.

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    У ДТП потрапив мер Яремча
    У ДТП потрапив мер Яремча

    За інформацією Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області, ДТП сталася 7 жовтня близько 20 години в Яремче за участі двох автомобілів. Рятувальники, які прибули на місце події, від'єднали клеми акумуляторних батарей обох автомобілів та за допомогою гідравлічного обладнання провели заходи з деблокуванню з кузова одного з автомобілів травмованого водія. Водія іншої автівки рятувальники перенесли до карети швидкої медичної допомоги.

    До слова, у ніч на 8 жовтня стало відомо про смерть народного депутата Антона Полякова, якого одним з перших виключили зі «Слуги народу». Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.

    Днями відомий український актор Михайло Жонін опинився у центрі скандалу після опублікованого у Facebook відео з місця ДТП у Києві.

    Теги: ДТП ДСНС Івано-Франківщина мер аварія рятувальники
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    У ДТП потрапив мер Яремча