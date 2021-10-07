Українці потрапили у дві ДТП у Польщі, є загиблі

Загиблі – два громадянина України віком 21 і 22 роки

У місті Катовіце на півдні Польщі в середу ввечері та у четвер зранку сталися дві дорожньо-транспортні пригоди, в яких загинули двоє громадян України, ще один українець отримав важкі травми. Про це в «Укрінформу» повідомила речниця міської поліції у м. Катовіце Агнєшка Жилка.

«У четвер вранці на з’їзді з дороги національного значення №86 на дорогу національного значення №79 у ДТП потрапили два громадянина України віком 21 і 22 роки, які їхали автомобілем Opel Astra. З невідомих причин вони з’їхали з дороги, автомобіль перекинувся та зіткнувся з деревом. Вони загинули на місці», –поінформувала вона.

Водночас увечері в четвер, 6 жовтня, в одному з тунелів у м. Катовіце 43-річний громадянин України, який їхав вантажівкою, з невідомих причин з’їхав з дороги та врізався в захисний екран вздовж дороги, пошкодивши систему управління, яка відповідає за подачу електроенергії та вентиляцію в тунелі.

«Непритомного чоловіка у важкому стані доставлено до лікарні. Крім українця, ніхто в аварії не постраждав», – повідомила Жилка. Вона додала, що чоловік працює в одній з польських транспортних компаній.

За її словами, місцева прокуратура розпочала слідство за фактами двох ДТП. Попередньо слідство не виключає жодних причин аварій, зокрема і перевищення швидкості водіями.

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