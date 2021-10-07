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    ДТП з відомим актором: журналіст заявив про погрози від зірки серіалу «Пес» (відео)

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    Український актор Михайло Жонін обурився, що його знімають після ДТП - ДТП з відомим актором: журналіст заявив про погрози від зірки серіалу «Пес» (відео)
    Український актор Михайло Жонін обурився, що його знімають після ДТП
    скріншот з відео: Новини Live

    Коли актор побачив на місці аварії камери, то почав «відкрито погрожувати» знімальній групі.

    Відомий український актор Михайло Жонін опинився у центрі скандалу після опублікованого у Facebook відео з місця ДТП у Києві.

    Як розповів кореспондент телеканалу Live Олексій Павловський, який оприлюднив ролик, артист перебував у стані алкогольного сп’яніння.

    «Михайло відомий за головною роллю у серіалі «Пес». Кумир багатьох українців і символ справедливості для дітей. Але, на жаль, кумир на телеекрані і людина у реальному житті – істотно різні», – написав Павловський.

    За його словами, коли Жонін побачив на місці аварії камери, то почав «відкрито погрожувати» знімальній групі.

    «Цитати Михайла – «Якщо хочете жити добре, ось цього робити не можна». Або – «Якщо це вийде кудись, с*ка, я вас знайду», – розповів журналіст.

    Раніше стало відомо, що у ніч на 3 жовтня в ДТП у Києві потрапив український актор Михайло Жонін, добре відомий багатьом за гру у фільмі «Пес». Про стан алкогольного сп’яніння актора та погрози тоді не повідомлялося.

    Натомість було відомо, що варія сталася у Дніпровському районі. В автопригоду потрапили три автомобілі: Volkswagen,Mercedes та Subaru. Як зазначають, водій Volkswagen не впорався з кермуванням та зачепив припарковані дві автівки.

    Повідомлялося, що український актор Михайло Жонін був одним із пасажирів Volkswagen.

    Михайло Жонін – український актор, у 2002 році вперше з'явився на екрані в серіалі «Лялька». Після цього знявся в історичній мелодрамі «Роксолана». Найчастіше Михайло Жонін знімається в кримінальних і детективних серіалах. Глядачі звикли бачити в його особі або правоохоронців, або кримінальників. Доводилося йому грати і комедійних персонажів – наприклад, у фільмі «Один за всіх».
    У 2007 році Михайло Жонін вперше знявся у військовому проекті – це була 4-серійна драма «Мисливці за караванами». Також він зіграв у таких стрічках як «Єфросинія», «Доярка з Хацапетівки», «Роксолана», «Повернення Мухтара» та інших.
    Теги: ДТП Київ водій алкогольне сп'яніння артист актор журналіст
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    ДТП з відомим актором: журналіст заявив про погрози від зірки серіалу «Пес» (відео)