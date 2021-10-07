ДТП з відомим актором: журналіст заявив про погрози від зірки серіалу «Пес» (відео)
Коли актор побачив на місці аварії камери, то почав «відкрито погрожувати» знімальній групі.
Відомий український актор Михайло Жонін опинився у центрі скандалу після опублікованого у Facebook відео з місця ДТП у Києві.
Як розповів кореспондент телеканалу Live Олексій Павловський, який оприлюднив ролик, артист перебував у стані алкогольного сп’яніння.
«Михайло відомий за головною роллю у серіалі «Пес». Кумир багатьох українців і символ справедливості для дітей. Але, на жаль, кумир на телеекрані і людина у реальному житті – істотно різні», – написав Павловський.
За його словами, коли Жонін побачив на місці аварії камери, то почав «відкрито погрожувати» знімальній групі.
«Цитати Михайла – «Якщо хочете жити добре, ось цього робити не можна». Або – «Якщо це вийде кудись, с*ка, я вас знайду», – розповів журналіст.
Раніше стало відомо, що у ніч на 3 жовтня в ДТП у Києві потрапив український актор Михайло Жонін, добре відомий багатьом за гру у фільмі «Пес». Про стан алкогольного сп’яніння актора та погрози тоді не повідомлялося.
Натомість було відомо, що варія сталася у Дніпровському районі. В автопригоду потрапили три автомобілі: Volkswagen,Mercedes та Subaru. Як зазначають, водій Volkswagen не впорався з кермуванням та зачепив припарковані дві автівки.
Повідомлялося, що український актор Михайло Жонін був одним із пасажирів Volkswagen.