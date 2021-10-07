ДТП з відомим актором: журналіст заявив про погрози від зірки серіалу «Пес» (відео)

Український актор Михайло Жонін обурився, що його знімають після ДТП

Коли актор побачив на місці аварії камери, то почав «відкрито погрожувати» знімальній групі.

Відомий український актор Михайло Жонін опинився у центрі скандалу після опублікованого у Facebook відео з місця ДТП у Києві.

Як розповів кореспондент телеканалу Live Олексій Павловський, який оприлюднив ролик, артист перебував у стані алкогольного сп’яніння.

«Михайло відомий за головною роллю у серіалі «Пес». Кумир багатьох українців і символ справедливості для дітей. Але, на жаль, кумир на телеекрані і людина у реальному житті – істотно різні», – написав Павловський.

За його словами, коли Жонін побачив на місці аварії камери, то почав «відкрито погрожувати» знімальній групі.

«Цитати Михайла – «Якщо хочете жити добре, ось цього робити не можна». Або – «Якщо це вийде кудись, с*ка, я вас знайду», – розповів журналіст.

Раніше стало відомо, що у ніч на 3 жовтня в ДТП у Києві потрапив український актор Михайло Жонін, добре відомий багатьом за гру у фільмі «Пес». Про стан алкогольного сп’яніння актора та погрози тоді не повідомлялося.

Натомість було відомо, що варія сталася у Дніпровському районі. В автопригоду потрапили три автомобілі: Volkswagen,Mercedes та Subaru. Як зазначають, водій Volkswagen не впорався з кермуванням та зачепив припарковані дві автівки.

Повідомлялося, що український актор Михайло Жонін був одним із пасажирів Volkswagen.

Михайло Жонін – український актор, у 2002 році вперше з'явився на екрані в серіалі «Лялька». Після цього знявся в історичній мелодрамі «Роксолана». Найчастіше Михайло Жонін знімається в кримінальних і детективних серіалах. Глядачі звикли бачити в його особі або правоохоронців, або кримінальників. Доводилося йому грати і комедійних персонажів – наприклад, у фільмі «Один за всіх».

У 2007 році Михайло Жонін вперше знявся у військовому проекті – це була 4-серійна драма «Мисливці за караванами». Також він зіграв у таких стрічках як «Єфросинія», «Доярка з Хацапетівки», «Роксолана», «Повернення Мухтара» та інших.