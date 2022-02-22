У Харкові чоловік спробував підпалити жінку в магазині (відео)

Чоловік вилив на дівчину легкозаймисту рідину

У Харкові чоловік намагався спалити живцем свою колишню дівчину. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

28-річний харків'янин прийшов в магазин, де працювала його знайома, і спробував її вбити.

«Чоловік прийшов в магазин, розташований по вул. Бучми, де працювала продавщицею його колишня дівчина, якій 23 роки. Незадовго до цього вона повідомила чоловікові, що розриває стосунки з ним і більше не бажає спілкуватися», – йдеться в повідомленні.

Чоловік попросив продати йому сигарети, а коли продавщиця підійшла до нього ближче, підозрюваний вилив на неї легкозаймисту рідину і спробував її підпалити.

«Дівчині вдалося сховатися за стійкою з товаром, і тоді чоловік підпалив пакет, що лежав на підлозі. Прилавок загорівся, в торговому павільйоні почалася пожежа, і чоловік покинув місце події», – уточнили деталі в прокуратурі.

Дівчина вибігла на вулицю і викликала рятувальників і поліцію. Того ж дня підозрюваний був затриманий. Йому загрожує до 15 років в'язниці за спробу умисного вбивства.

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