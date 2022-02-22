  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус
    Новини

    Розбещувач, який поглумився над 11 дітьми, отримав строк

    Слідство встановило причетність чоловіка до низки розбещень - Розбещувач, який поглумився над 11 дітьми, отримав строк
    Слідство встановило причетність чоловіка до низки розбещень
    фото з відкритих джерел

    Засуджений упродовж 2020 року неодноразово вчиняв злочини стосовно дітей, у тому числі малолітніх

    Прокурори Жмеринської окружної прокуратури в суді довели винуватість 52-річного жителя Жмеринки у розбещенні неповнолітніх та розповсюдженні порнографії.

    Досудове розслідування встановило, що обвинувачений упродовж 2020 року неодноразово вчиняв злочини стосовно дітей, у тому числі малолітніх.

    За даними слідства, у червні-серпні позаминулого року засуджений систематично запрошував до своєї квартири дітей віком від 12 до 14 років – загалом 11 дітей у різній кількості та черговості.

    «Чоловік, використовуючи малолітній вік дітей та уразливий стан, пригощав їх солодощами, надавав незначні суми коштів, а далі демонстрував відео порнографічного змісту та вчиняв інші розпусні дії», – інформує пресслужба прокуратури Вінницької області.

    За результатами розгляду обвинувального акта та наданих прокурором доказів Жмеринським міськрайонним судом чоловіка визнано винуватим та засуджено до покарання у виді семи років позбавлення волі.

    Нагадаємо, на Сумщині затримали чоловіка, який завантажував із мережі дитяче порно.

    А у Києві 33-річна мати з співмешканцем знімала власних дітей у порно. Постраждали 13-річні хлопчик та дівчинка. Інформація про розповсюдження порнографічного контенту за участі дітей у Мережі надійшла від правоохоронних органів Австралії.

    Нагадаємо, в Україні запустили й почали наповнювати реєстр педофілів. Станом на 26 жовтня до нього внесено дані про 171 особу, яка була притягнута до відповідальності та відбуває покарання за сексуальні злочини проти неповнолітніх.

    Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали зловмисника за розбещення 14-річної дівчини.

    Також, у Києві судитимуть 50-річного педофіла, який у ліфті напав на двох дівчаток.

    Нагадаємо, львівська дизайнерка Надія Кушнір поскаржилася, що її ледь не зґвалтували у потязі.

    До слова, у Києві на дівчинку напав педофіл в дитячій поліклініці.

    Читайте також: Вчителя з Вінниччини затримали за підозру у розбещенні неповнолітніх
    Теги: прокуратура діти розслідування Вінниччина чоловік злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Розбещувач, який поглумився над 11 дітьми, отримав строк