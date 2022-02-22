Розбещувач, який поглумився над 11 дітьми, отримав строк

Засуджений упродовж 2020 року неодноразово вчиняв злочини стосовно дітей, у тому числі малолітніх

Прокурори Жмеринської окружної прокуратури в суді довели винуватість 52-річного жителя Жмеринки у розбещенні неповнолітніх та розповсюдженні порнографії.

Досудове розслідування встановило, що обвинувачений упродовж 2020 року неодноразово вчиняв злочини стосовно дітей, у тому числі малолітніх.

За даними слідства, у червні-серпні позаминулого року засуджений систематично запрошував до своєї квартири дітей віком від 12 до 14 років – загалом 11 дітей у різній кількості та черговості.

«Чоловік, використовуючи малолітній вік дітей та уразливий стан, пригощав їх солодощами, надавав незначні суми коштів, а далі демонстрував відео порнографічного змісту та вчиняв інші розпусні дії», – інформує пресслужба прокуратури Вінницької області.

За результатами розгляду обвинувального акта та наданих прокурором доказів Жмеринським міськрайонним судом чоловіка визнано винуватим та засуджено до покарання у виді семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Сумщині затримали чоловіка, який завантажував із мережі дитяче порно.

А у Києві 33-річна мати з співмешканцем знімала власних дітей у порно. Постраждали 13-річні хлопчик та дівчинка. Інформація про розповсюдження порнографічного контенту за участі дітей у Мережі надійшла від правоохоронних органів Австралії.

Нагадаємо, в Україні запустили й почали наповнювати реєстр педофілів. Станом на 26 жовтня до нього внесено дані про 171 особу, яка була притягнута до відповідальності та відбуває покарання за сексуальні злочини проти неповнолітніх.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали зловмисника за розбещення 14-річної дівчини.

Також, у Києві судитимуть 50-річного педофіла, який у ліфті напав на двох дівчаток.

Нагадаємо, львівська дизайнерка Надія Кушнір поскаржилася, що її ледь не зґвалтували у потязі.

До слова, у Києві на дівчинку напав педофіл в дитячій поліклініці.

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