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    На Вінниччині мотоцикліст влетів у бетонну опору. Загинула 19-річна пасажирка

    Зіткнення призвело до смерті дівчини - На Вінниччині мотоцикліст влетів у бетонну опору. Загинула 19-річна пасажирка
    Зіткнення призвело до смерті дівчини
    фото: facebook/vinn.police

    Водій мотоцикла перебував у стані алкогольного сп'яніння

    21 лютого на мосту при в’їзді у село Берізки-Бершадські, що у Гайсинському районі, сталася ДТП. Водій мотоцикла в’їхав у бетонну опору. Внаслідок зіткнення загинула 19-річна пасажирка двоколісного. Водій затриманий у процесуальному порядку, готуються матеріали для оголошення йому про підозру. Про це повідомив відділ комунікації Нацполіції у Вінницькій області.

    За кермом мотоцикла перебував 32-річний житель Гайсинського району. За попередньою інформацією слідства, водій не впорався із керуванням та допустив зіткнення з бетонним обмежувачем руху. У результаті автопригоди загинула 19-річна пасажирка двоколісного транспорту.

    На момент вчинення аварії водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Освідування на стан сп'яніння зафіксувало один проміле алкоголю в його організмі. Також встановлено, що правопорушник не має права керування таким видом транспорту – посвідчення водія він не отримував.

    Чоловік затриманий у процесуальному порядку та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Слідство готує матеріали для оголошенн йому про підозру.

    Поліцією призначено ряд експертиз, після проведення яких буде встановлена остаточна причина аварії.

    Розслідування проводиться у межах відкритого кримінального провадження за ч.3 ст. 286 – 1 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого). Такі дії караються позбавленням волі на строк до десяти років.

    На початку місяця у Вінниці сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль наїхав на хлопця, який переходив дорогу через нерегульований пішохідний перехід. Потерпілого госпіталізували до лікарні.

    Раніше у Вінниці сталась дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувалася 17-річна дівчина. Близько 21-ї години вечора 30 січня по вулиці Мури автомобіль Chevrolet збив дівчину, яка переходила дорогу на пішохідному переході.

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    Теги: Національна поліція України ДТП смерть водій розслідування Вінниччина чоловік
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    На Вінниччині мотоцикліст влетів у бетонну опору. Загинула 19-річна пасажирка