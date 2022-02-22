На Вінниччині мотоцикліст влетів у бетонну опору. Загинула 19-річна пасажирка

Водій мотоцикла перебував у стані алкогольного сп'яніння

21 лютого на мосту при в’їзді у село Берізки-Бершадські, що у Гайсинському районі, сталася ДТП. Водій мотоцикла в’їхав у бетонну опору. Внаслідок зіткнення загинула 19-річна пасажирка двоколісного. Водій затриманий у процесуальному порядку, готуються матеріали для оголошення йому про підозру. Про це повідомив відділ комунікації Нацполіції у Вінницькій області.

За кермом мотоцикла перебував 32-річний житель Гайсинського району. За попередньою інформацією слідства, водій не впорався із керуванням та допустив зіткнення з бетонним обмежувачем руху. У результаті автопригоди загинула 19-річна пасажирка двоколісного транспорту.

На момент вчинення аварії водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Освідування на стан сп'яніння зафіксувало один проміле алкоголю в його організмі. Також встановлено, що правопорушник не має права керування таким видом транспорту – посвідчення водія він не отримував.

Чоловік затриманий у процесуальному порядку та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Слідство готує матеріали для оголошенн йому про підозру.

Поліцією призначено ряд експертиз, після проведення яких буде встановлена остаточна причина аварії.

Розслідування проводиться у межах відкритого кримінального провадження за ч.3 ст. 286 – 1 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого). Такі дії караються позбавленням волі на строк до десяти років.

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