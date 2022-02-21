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    В Одесі горіла багатоповерхівка: є загиблий (фото)

    Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка - В Одесі горіла багатоповерхівка: є загиблий (фото)
    Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка
    фото: facebook/DSNSODE

    До гасіння пожежі долучилися 23 рятувальники

    В Одесі 20 лютого сталася пожежа в одній із квартир 5-поверхового будинку. Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

    Пожежа сталася в Одесі вдень, 20 лютого, на вулиці Марсельській, 13. Там квартиру на третьому поверсі п’ятиповерхового будинку охопив вогонь. Вогнеборці оперативно загасили пожежу, проте у ході гасіння виявили тіло чоловіка 1969 року народження.

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    В Одесі горіла багатоповерхівка: є загиблий (фото)
    В Одесі горіла багатоповерхівка: є загиблий (фото)
    В Одесі горіла багатоповерхівка: є загиблий (фото)
    В Одесі горіла багатоповерхівка: є загиблий (фото)
    В Одесі горіла багатоповерхівка: є загиблий (фото)
    В Одесі горіла багатоповерхівка: є загиблий (фото)
    В Одесі горіла багатоповерхівка: є загиблий (фото)
    В Одесі горіла багатоповерхівка: є загиблий (фото)
    фото: facebook/DSNSODE

    Для гасіння пожежі залучили сім машин та 23 рятувальники. Наразі встановлюються причини виникнення пожежі.

    Нагадаємо, 18 лютого, в Ізмаїлі горіла квартира на четвертому поверсі п’ятиповерхового будинку. Пожежа виникла на четвертому поверсі, де проживало подружжя пенсіонерів 1936 та 1937 року народження. Врятувати їх життя не вдалося.

    Раніше повідомлялося, що на столичній Оболоні вночі згорів автомобіль. Нагадаємо, в Києві сталася пожежа на вулиці Дегтярівській, там вщент згоріла станція технічного обслуговування автомобілів. Як раніше повідомлялося, у пожежі в Голосіївському районі столиці загинув чоловік.

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    Теги: пожежа ДСНС Одеса смерть рятувальники чоловік квартира
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    В Одесі горіла багатоповерхівка: є загиблий (фото)