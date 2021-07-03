У Харкові чоловік заблокував рух залізничного транспорту

Рух транспорту було зупинено на три години

Зловмисник був раніше судимий, його напередодні випустили з в’язниці умовно-достроково

У Основ’янському районі Харкова чоловік по огорожі заліз на дах залізничної платформи і почав кричати. На одному з шляхів рух транспорту було зупинено на три години.

Інцидент стався 3 липня близько 5 ранку, – повідомили у пресслужбі поліції Харківської області.

У поліцію надійшло повідомлення про те, що на вулиці Вернадського між продавчинею магазину і 30-річним чоловіком виникла сварка, в ході якої останній палицею вдарив жінку по руці. Після цього він поповз на дах платформи.

На місце події виїжджали правоохоронці. Вони з’ясували, що 30-річний чоловік неодноразово судимий за крадіжки, відбував тривалий строк покарання і напередодні був звільнений умовно-достроково.

Під час переговорів начальник відділу поліції умовив правопорушника спуститися з даху. Рух електротранспорту відновили через три години.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень відділу поліції №1 ХРУП №1. На даний час проводяться всі необхідні слідчі дії.

Нагадаємо, 2 червня, у Харкові син народного депутата від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Олександра Фельдмана Олександр Фельдман-молодший потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. У автівці разом з сином нардепа перебували двоє його дітей та няня.