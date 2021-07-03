  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    У Харкові чоловік заблокував рух залізничного транспорту

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рух транспорту було зупинено на три години - У Харкові чоловік заблокував рух залізничного транспорту

    Рух транспорту було зупинено на три години

    Фото відділу комунікації поліції Харківської області

    Зловмисник був раніше судимий, його напередодні випустили з в’язниці умовно-достроково

    У Основ’янському районі Харкова чоловік по огорожі заліз на дах залізничної платформи і почав кричати. На одному з шляхів рух транспорту було зупинено на три години.

    Інцидент стався 3 липня близько 5 ранку, – повідомили у пресслужбі поліції Харківської області.

    У поліцію надійшло повідомлення про те, що на вулиці Вернадського між продавчинею магазину і 30-річним чоловіком виникла сварка, в ході якої останній палицею вдарив жінку по руці. Після цього він поповз на дах платформи.

    На місце події виїжджали правоохоронці. Вони з’ясували, що 30-річний чоловік неодноразово судимий за крадіжки, відбував тривалий строк покарання і напередодні був звільнений умовно-достроково.

    Під час переговорів начальник відділу поліції умовив правопорушника спуститися з даху. Рух електротранспорту відновили через три години.

    Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень відділу поліції №1 ХРУП №1. На даний час проводяться всі необхідні слідчі дії.

    Нагадаємо, 2 червня, у Харкові син народного депутата від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Олександра Фельдмана Олександр Фельдман-молодший потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. У автівці разом з сином нардепа перебували двоє його дітей та няня.

    Читайте також: ЗМІ: батько загиблого під Львовом 11-річного водія виявився ексінспектором ДАІ
    Теги: Харків залізниця поліція чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Харкові чоловік заблокував рух залізничного транспорту