Син нардепа від ОПЗЖ потрапив у ДТП (фото, відео)

У автівці разом з сином нардепа перебували двоє його дітей та няня

У Харкові син народного депутата від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Олександра Фельдмана Олександр Фельдман-молодший потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Ввечері 1 липня на проспекті Науки автомобіль Range Rover, за кермом якого був Олександр Фельдман-молодший, зіткнувся із автомобілем BMW, повідомили очевидці в соцмережах і місцевий Телеграм-канал Харьков Live.

Факт ДТП підтвердив і сам син нардепа. У зверненні, розповсюдженому у Telegram, він зазначив, що в автомобілі в момент ДТП перебували двоє його дітей та няня. Внаслідок аварії Фельдман-молодший отримав синець, також були госпіталізовані до міської лікарні швидкої допомоги один з його дітей і няня.

Син нардепа зазначив, що в мережі після ДТП почали ширитися чутки, що він начебто перебував під дією алкоголю або наркотиків, тому Фельдман-молодший погодився пройти огляд на стан сп’яніння в медичному закладі, щоб спростувати цю інформацію.