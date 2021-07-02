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    Син нардепа від ОПЗЖ потрапив у ДТП (фото, відео)

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    Внаслідок аварії Фельдман-молодший отримав синець - Син нардепа від ОПЗЖ потрапив у ДТП (фото, відео)
    Внаслідок аварії Фельдман-молодший отримав синець
    ФОТО: Telegram/Харьков Live

    У автівці разом з сином нардепа перебували двоє його дітей та няня

    У Харкові син народного депутата від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Олександра Фельдмана Олександр Фельдман-молодший потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

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    Син нардепа від ОПЗЖ потрапив у ДТП (фото, відео)
    Син нардепа від ОПЗЖ потрапив у ДТП (фото, відео)
    Син нардепа від ОПЗЖ потрапив у ДТП (фото, відео)

    Ввечері 1 липня на проспекті Науки автомобіль Range Rover, за кермом якого був Олександр Фельдман-молодший, зіткнувся із автомобілем BMW, повідомили очевидці в соцмережах і місцевий Телеграм-канал Харьков Live.

    Факт ДТП підтвердив і сам син нардепа. У зверненні, розповсюдженому у Telegram, він зазначив, що в автомобілі в момент ДТП перебували двоє його дітей та няня. Внаслідок аварії Фельдман-молодший отримав синець, також були госпіталізовані до міської лікарні швидкої допомоги один з його дітей і няня.

    Син нардепа зазначив, що в мережі після ДТП почали ширитися чутки, що він начебто перебував під дією алкоголю або наркотиків, тому Фельдман-молодший погодився пройти огляд на стан сп’яніння в медичному закладі, щоб спростувати цю інформацію.

    Теги: Харків ДТП депутат автомобіль Опозиційна платформа — За життя BMW
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    Син нардепа від ОПЗЖ потрапив у ДТП (фото, відео)