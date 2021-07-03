Громадянин Туреччини намагався незаконно ввезти в Україну діамантів на 4,5 млн грн

Частину коштовностей чоловік сховав у карманах брюк

В аеропорту «Харків» прикордонники спробу незаконного ввезення в Україну діамантів та виробів із золота на 4,5 млн гривень одним із пасажирів рейсу зі Стамбула. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«У речах 44-річного громадянина Туреччини правоохоронці виявили дві каблучки з білого золота, оздоблені діамантами, 23 діаманти білого кольору із сертифікатами GIA загальною вагою 10 каратів, ланцюжок золотий вагою 55 грамів, два ланцюжки з білого золота з підвіскою, браслет із білого золота, оздоблений 19 діамантами, дев'ять каблучок із білого золота, оздоблених діамантами, один діамант жовтого кольору із сертифікатом HRD та шість паперових згортків із діамантами різних розмірів та ваги», – перерахували правоохоронці.

У відео, опублікованому на сайті ДПСУ в YouTube, співробітниця прикордонної служби розповіла, що частину коштовностей виявили в кишенях брюк.

«За результатами огляду складено протокол про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу України. Попередня вартість виявлених коштовностей сягає 4,5 млн грн», – зазначили в ДПСУ.

Нагадаємо, 20 червня у «Борисполі» прикордонники виявили пасажира з діамантами на 1 млн грн.

Крім цього, наприкінці 2020 року також у «Борисполі» прикордонники виявили жінку, яка перевозила діаманти на 15 млн грн у спідній білизні та діаманти на 17 млн грн у кишені пасажирки.