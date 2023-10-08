У харківському екопарку невідомі отруїли тварин миш’яком

Серед загиблих – 6 морських свинок та 12 декоративних кролів

У харківському екопарку отруїли всіх тварин з контактної зони для дітей. Постраждали більше як 15 пухнастиків, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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«За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом жорстокого поводження з тваринами, вчиненого з особливою жорстокістю щодо двох і більше тварин», – повідомили в прокуратурі.

За даними правоохоронців, сьогодні, 8 жовтня, співробітники регіонального ландшафтного парку «Фельдман-Екопарк» знайшли мертвими всіх тварин з контактної зони для дітей.

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Серед загиблих – 6 морських свинок та 12 декоративних кролів.

«За попередньою версією слідства, тварин отруїв хтось із присутніх під час традиційного фестивалю «Бал хризантем», – додали в прокуратурі.

Розтин показав, що тварин отруїли миш'яком, заявили в екопарку.

Раніше повідомлялося, що помер один із найвідоміших котів України.

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Раніше у притулку для тварин у Голосіївському районі Києва сталася пожежа. Унаслідок цього загинули семеро котів.