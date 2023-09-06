На Київщині фура з тваринами розчавила легковик: є загиблі

Водій «ВАЗ» виїжджав з другорядної дороги на головну, на якій рухалась вантажівка

Сьогодні, 6 вересня, на Київщині фура з тваринами розтрощила легковик. Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

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Зазначається, що до поліції надійшло повідомлення про ДТП в центрі одного із сіл на Білоцерківщині.

«За попередньою інформацією, водій «ВАЗ» виїжджав з другорядної дороги на головну, на якій рухалась вантажівка», – йдеться в повідомленні.

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Водій легковика, місцевий пенсіонер, загинув на місці. Тварини перевезені в безпечне місце.

Нагадаємо, 3 вересня на Рівненщині зіткнулися два легкових автомобілі. У результаті одна дитина загинула, восьмеро осіб, троє з яких діти, постраждали.

27 серпня на автошляху Стрий-Ізварине біля села П’ятихатки Новоукраїнського району Кіровоградської області у ДТП загинули військовий Микола Спащук та його 8-річна донька Уляна. Відомо, що чоловік на той момент перебував у відпустці.