У Києві горів відомий притулок для тварин «Котохата»
Частина тварин врятувалась завдяки тому, що не були у приміщенні на момент вибуху
У Києві на Теремках горів відомий притулок для котів, який називається «Котохата», в результаті чого багато тваринок загинуло та отримало поранення. Місцеві мешканці стверджують, що притулок нібито підірвали.
За попередньою інформацією постраждало або загинуло приблизно 60 тваринок, які проживали у «Котохаті».
На місце приїхала поліція пожежні служби, а також прийшли небайдужі громадяни.
«Жінка, яка опікувалася кицями, раніше повідомляла про погрози і писала заяву в поліцію. Знаходилась будівля у дворі будинку за адресою Заболотного, 76а», – йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що майже всі коти, які на момент вибуху перебували у притулку, загинули або дістали важкі поранення. Частину з них направили до реанімації.
Пізніше стало відомо, що частина тварин врятувалась завдяки тому, що не були у приміщенні на момент вибуху.
«Не всі коти знаходились в будівлі, багато з них зараз ходить у дворі навколо втраченого помешкання», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше жителі Києва влаштували велику чергу за врятованими від війни тваринами.
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