У Києві горів відомий притулок для тварин «Котохата»

За попередньою інформацією постраждало або загинуло приблизно 60 тваринок, які проживали у «Котохаті»

Частина тварин врятувалась завдяки тому, що не були у приміщенні на момент вибуху

У Києві на Теремках горів відомий притулок для котів, який називається «Котохата», в результаті чого багато тваринок загинуло та отримало поранення. Місцеві мешканці стверджують, що притулок нібито підірвали.

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За попередньою інформацією постраждало або загинуло приблизно 60 тваринок, які проживали у «Котохаті».

На місце приїхала поліція пожежні служби, а також прийшли небайдужі громадяни.

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«Жінка, яка опікувалася кицями, раніше повідомляла про погрози і писала заяву в поліцію. Знаходилась будівля у дворі будинку за адресою Заболотного, 76а», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що майже всі коти, які на момент вибуху перебували у притулку, загинули або дістали важкі поранення. Частину з них направили до реанімації.

Пізніше стало відомо, що частина тварин врятувалась завдяки тому, що не були у приміщенні на момент вибуху.

«Не всі коти знаходились в будівлі, багато з них зараз ходить у дворі навколо втраченого помешкання», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, раніше жителі Києва влаштували велику чергу за врятованими від війни тваринами.