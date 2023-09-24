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У Києві горів відомий притулок для тварин «Котохата»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Києві горів відомий притулок для тварин «Котохата»
За попередньою інформацією постраждало або загинуло приблизно 60 тваринок, які проживали у «Котохаті»
колаж 24 канал

Частина тварин врятувалась завдяки тому, що не були у приміщенні на момент вибуху

У Києві на Теремках горів відомий притулок для котів, який називається «Котохата», в результаті чого багато тваринок загинуло та отримало поранення. Місцеві мешканці стверджують, що притулок нібито підірвали.

За попередньою інформацією постраждало або загинуло приблизно 60 тваринок, які проживали у «Котохаті».

На місце приїхала поліція пожежні служби, а також прийшли небайдужі громадяни.

«Жінка, яка опікувалася кицями, раніше повідомляла про погрози і писала заяву в поліцію. Знаходилась будівля у дворі будинку за адресою Заболотного, 76а», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що майже всі коти, які на момент вибуху перебували у притулку, загинули або дістали важкі поранення. Частину з них направили до реанімації.

Пізніше стало відомо, що частина тварин врятувалась завдяки тому, що не були у приміщенні на момент вибуху.

«Не всі коти знаходились в будівлі, багато з них зараз ходить у дворі навколо втраченого помешкання», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше жителі Києва влаштували велику чергу за врятованими від війни тваринами.

Теги: Київ тварини притулок пожежа

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