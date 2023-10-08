Помер один із найвідоміших котів України (фото)

Разом з Наталкою Апельмон вів щоденні прогнози погоди на телеканалі Еспресо

Котик був зіркою інтернету, його називали «головним синоптиком України»

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила про смерть улюбленця родини – кота Апельмона.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Апельмон пішов від нас…», – коротко написала Діденко у Facebook.

16 фото На весь екран































Котик був зіркою інтернету, його називали «головним синоптиком України» серед чотирилапих. За породою – британський короткошерстий. Його тата звали Атосом, а маму Ніколь Кідман. Ім'я Апельмона при народженні – Араміс.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Разом з Наталкою Апельмон вів щоденні прогнози погоди на телеканалі Еспресо, регулярно публікував фотографії на своїй сторінці в Facebook та Іnstagram. Він також мав свою сторінку у Вікіпедії.

Раніше повідомлялося, що в одеській поліції служить кіт Патрон.