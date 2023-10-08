Помер один із найвідоміших котів України (фото)
Котик був зіркою інтернету, його називали «головним синоптиком України»
Синоптикиня Наталка Діденко повідомила про смерть улюбленця родини – кота Апельмона.
«Апельмон пішов від нас…», – коротко написала Діденко у Facebook.
Котик був зіркою інтернету, його називали «головним синоптиком України» серед чотирилапих. За породою – британський короткошерстий. Його тата звали Атосом, а маму Ніколь Кідман. Ім'я Апельмона при народженні – Араміс.
Разом з Наталкою Апельмон вів щоденні прогнози погоди на телеканалі Еспресо, регулярно публікував фотографії на своїй сторінці в Facebook та Іnstagram. Він також мав свою сторінку у Вікіпедії.
Раніше повідомлялося, що в одеській поліції служить кіт Патрон.
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