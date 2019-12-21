У Луцьку хуліган порізав двох поліцейських, які стали на захист людини



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Поліцейські встановили особи всіх зловмисників

Учора, 20 грудня, ввечері на проспекті Президента Грушевського у Луцьку двоє поліцейських поза службою стали очевидцями побиття людини. На вимогу правоохоронців припинити протиправні дії зловмисники умисне нанесли ножові поранення поліцейським, іншого чоловіка побили.

Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.

Подія трапилася близько 20 години. Невідомі чоловіки в стані алкогольного сп’яніння заподіяли тілесні ушкодження випадковому перехожому. На захист потерпілого вступилися двоє співробітників поліції, котрі перебували поза службою, знайомий правоохоронців та інші перехожі.

Однак, на зауваження поліцейських і небайдужих громадян щодо припинення протиправних дій, зловмисники відреагували агресивно. Один із правопорушників умисно наніс ножові поранення поліцейським. Тілесні ушкодження також отримав знайомий правоохоронців. Одного поліцейського госпіталізували, двох інших потерпілих, після надання медичної допомоги, відпустили.

Зловмисника, котрий спричинив правоохоронцям ножові поранення затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився не судимий 20-річний лучанин.

Вирішується питання щодо оголошення йому підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Поліцейські встановили також особи інших зловмисників. Серед них один неповнолітній житель Луцька. Знаряддя скоєння злочину вилучили.

Нагадаємо, на Київщині п’яний молодик накинувся з ножем на поліцейського.