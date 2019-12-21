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    Урядова комісія назвала причини пожежі в одеському коледжі

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    Урядова комісія назвала причини пожежі в одеському коледжі

    Прем’єр зазначив, що безпосередні причини та винуватців трагедії визначить суд

    За основною версією урядової комісії, пожежа в Одеському коледжі сталася через займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі будівлі. Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі

    «Звідти пожежа поширилася. Люди не могли евакуюватися, бо один із виходів був зачинений. Основними причинами є недбале ставлення керівництва та персоналу коледжу до протипожежної безпеки», – написав очільник уряду.

    Він зазначив, що безпосередні причини та винуватців трагедії визначить суд.

    «Винні понесуть відповідальність. Зробимо все для недопущення таких жахливих випадків у майбутньому», – додав Гончарук.

    Раніше стало відомо, що у п’ятницю, 13 грудня, група співробітники ДБР та прокуратури здійснюють слідчі дії у приміщеннях ГУ ДСНС в Одеській області в межах кримінального провадження щодо службового недбальства з боку працівників ДСНС при перевірках стану протипожежної безпеки в будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

    Нагадаємо, опублікований список загиблих в результаті пожежі в Одесі.

    Внаслідок пожежі постраждали 47 людей, з них загиблих – 16 людей (двоє померли в лікарні, ще 14 тіл знайшли після пожежі).

    Як повідомлялось, слідчі назвали три версії трагедії в одеському коледжі. Поліція у рамках розслідування пожежі, окрім версій пошкодження подовжувача і навмисного підпалу, почала розглядати ще і третю – необережне поводження з вогнем.

    «У перший день у нас було дві версії. Ми, безумовно, дуже активно по них працювали, але визначили і третю версію – необережне поводження з вогнем. Підозра одна вже оголошена – керівнику коледжу, вчора було, у службовій халатності. Безумовно, є й інші фігуранти, і слідство триває», – заявив керівник поліції Одеської області Олег Бех.

    пожежа суд ДСНС розслідування поліція Олексій Гончарук
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