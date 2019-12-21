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    Під Києвом поліція виявила вантажівку з ялинками без документів (фото)

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    З вантажівки розвантажували ялинки без чіпів і документів - Під Києвом поліція виявила вантажівку з ялинками без документів (фото)
    З вантажівки розвантажували ялинки без чіпів і документів
    Фото: Патрульна поліція Борисполя

    Незаконно вирубані ялинки ділки збиралися продавати в Борисполі

    У Борисполі на вулиці Київський Шлях інспектори патрульної поліції виявили вантажівку з ялинками без відповідних документів.

    Як повідомляє Патрульна поліція Борисполя, правоохоронці помітили вантажівку, з якої розвантажували ялинки, вірогідно, з метою продажу. Однак водій не зміг надати поліцейським документів, які б посвідчували факт того, що ці ялинки зрубані законно.

    Також патрульні виявили відсутність обов'язкових чіпів на деревах.

    На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Бориспільського відділку поліції.

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    Під Києвом поліція виявила вантажівку з ялинками без документів (фото)
    Під Києвом поліція виявила вантажівку з ялинками без документів (фото)

    Як повідомлялося, напередодні новорічних свят поліція Київщини нагадала громадянам, що незаконна порубка дерев тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.

    До 31 грудня у Києві функціонуватимуть 97 законно розміщених сезонних ярмарків із продажу натуральних хвойних дерев і новорічних прикрас.

    Комунальне об’єднання «Київзеленбуд» уже розпочало кампанію з попередження самовільних порубок ялинок у передноворічний період 2020 року. Також облаштовано 15 пунктів прийому новорічних дерев у кожному районі Києва.
    Національна поліція України кримінал штраф Київщина новорічні свята ялинка
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