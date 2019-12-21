Під Києвом поліція виявила вантажівку з ялинками без документів (фото)



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З вантажівки розвантажували ялинки без чіпів і документів Фото: Патрульна поліція Борисполя

Незаконно вирубані ялинки ділки збиралися продавати в Борисполі

У Борисполі на вулиці Київський Шлях інспектори патрульної поліції виявили вантажівку з ялинками без відповідних документів.

Як повідомляє Патрульна поліція Борисполя, правоохоронці помітили вантажівку, з якої розвантажували ялинки, вірогідно, з метою продажу. Однак водій не зміг надати поліцейським документів, які б посвідчували факт того, що ці ялинки зрубані законно.

Також патрульні виявили відсутність обов'язкових чіпів на деревах.

На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Бориспільського відділку поліції.

Як повідомлялося, напередодні новорічних свят поліція Київщини нагадала громадянам, що незаконна порубка дерев тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.

До 31 грудня у Києві функціонуватимуть 97 законно розміщених сезонних ярмарків із продажу натуральних хвойних дерев і новорічних прикрас.