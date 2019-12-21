Нацполіція закрила понад 5 тис. гральних закладів



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Поліцейські припинили діяльність майже 5300 гральних закладів Фото: Нацполіція

Поліція вилучила обладнання приблизно на 50 мільйонів гривень

Поліцейські припинили діяльність майже 5300 гральних закладів.

Про це повідомляє пресслужба нацполіції.

«Вилучено обладнання приблизно на 50 мільйонів гривень. Відпрацювання продовжується»,- йдеться у повідомленні.

Як повідомив начальник управління Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Олександр Околіт, для цього було створено мобільні групи: «На даний час функціонує 715 мобільних груп зі складу працівників слідчих підрозділів, а також Департаменту стратегічних розслідувань. Мобільні групи в постійному режимі здійснюють моніторинг, а також превентивні заходи стосовно профілактики незаконного грального бізнес»

Мобільні групи взаємодіють з органами місцевої влади, працівниками Державної фіскальної служби задля виявлення незаконних гральних закладів. Також правоохоронці налагодили роботу з органами місцевої влади стосовно зовнішньої реклами вказаних закладів. Відтак одразу проводиться і її демонтаж.

«У державі нараховувалося загалом близько 5300 незаконних гральних закладів, зокрема і лотереї, які відсьогодні Постановою Кабінету Міністрів втратили можливість працювати в законному полі. Також йдеться і про букмекерські контори, казино та інші гральні заклади», – сказав Околіт.

Як повідомляв «Главком», прем'єр-міністр Олексій Гончарук на позачерговому засіданні уряду в п'ятницю, 20 грудня, дав доручення Національній поліції сьогодні почати перевірку діяльності всіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу, а Державній фіскальній службі - організувати перевірки їх ліцензій.

Нагадаємо, 20 грудня Кабмін виключив можливість грального бізнесу під виглядом лотерей.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на сьогоднішньому позачерговому засіданні Кабінету міністрів пообіцяв після ухвалення розпорядження про перевірку операторів держлотерей провести селекторну нараду і закрити гральний бізнес по всій країні.

Також нагадаємо, 19 грудня нардепи на засіданні Ради не підтримали легалізацію грального бізнесу, закон відправили на доопрацювання.