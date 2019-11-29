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    На Київщині п’яний молодик накинувся з ножем на поліцейського

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    Молодик&nbsp;ножем порізав поліцейському верхній одяг - На Київщині п’яний молодик накинувся з ножем на поліцейського
    Молодик ножем порізав поліцейському верхній одяг
    Фото: Нацполіція

    За фактом нападу на поліцейського відкрито кримінальне провадження

    До поліції надійшло від 28-річного жителя села Леонівка Кагарлицького району про те, що серед вулиці йому погрожують зброєю.

    За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група Кагарлицького відділення поліції. Однак на місці події поліцейські з’ясували, що інформація щодо погрози не підтвердилась, а заявник знаходився напідпитку. Він ходив по вулиці, розпивав слабоалкогольні напої і в такий спосіб вирішив «розважитись» - викликав поліцію. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    На зауваження правоохоронців більше не вживати алкоголь чолов’яга відреагував несподівано: вдарив слідчого і ножем порізав йому верхній одяг.

    Нападника поліція затримала у порядку ст. 208 КПК України. Він зараз знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

    За фактом нападу на працівника правоохоронного органу відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Триває слідство. Поліцейські встановлюють причини такої агресивної поведінки чоловіка.

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