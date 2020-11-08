Мені Бог сказав: зловмисник у Кривому Розі збирався вбити 15 людей
Затримали чоловіка у момент, коли той намагався зарізати жінку із дитиною
Зловмисником, який у Кривому Розі вбив двох осіб та поранив ще вісьмох, виявився 29-річний місцевий мешканець. Вбити людей йому наказав «голос».
Про це написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook.
«Ним виявився 29 річний житель Кривого Рогу – Тарас Усенко. Факту вбивств він не заперечував і прямо заявляв те, що він «прийшов з пекла», те, що «він Бог», що якийсь «голос» наказав йому вбити 15 осіб», – повідомив він.
Затримали чоловіка у момент, коли той намагався зарізати жінку із дитиною.
За словами родичів Усенка, той їздив працювати в Чехію, звідки рік назад повернувся іншою людиною.
«Став говорити про якихось демонів. Але не вів себе агресивно», – цитує родичів Геращенко.
Під час обшуку у помешканні вбивці на стінах поліція знайшла «дивні містичні символи і концентричні малюнки». Трактувати їх будуть експерти в психіатрії.
Геращенко підтвердив, що в результаті нападу загинули батько і син.
На опублікованому відео, чоловік стверджує, що звертався до відділення поліції, щоб вони завадили йому скоїти вбивство.
«Поліція буде проводити детальне слідство для визначення кола спілкування підозрюваного в подвійному вбивстві і пораненні 8 осіб для розуміння – чи не було ця трагедія натхненна кимось іншим. Чи не було тут факту навіювання, підбурювання», – підсумував заступник міністра.
Нагадаємо, за підозрою у вбивстві двох людей поліція Кривого Рогу затримала 37-річного чоловіка. Крім того, нападник поранив ножем ще вісьмох людей, серед яких – восьмирічний хлопчик.
До слова, на Буковині чоловік через ревнощі зарізав свою співмешканку.
Як повідомлялося, 19 жовтня в електричці під Києвом сталася різанина.