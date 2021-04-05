У Вінниці поліція затримала зловмисника, який погрожував підірвати будинок гранатою (фото)

На на горищі знайшли й вилучили бойову гранату РГД-5 та запал до неї

Будівлю спецпризначенці штурмували через балкон другого поверху.

Сьогодні, 5 квітня, у Вінниці спецпризначенці штурмували приватний будинок, аби затримати зловмисника, який зачинився зсередини і погрожував підірвати будівлю гранатою. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в області.

Близько 5:00 до поліції звернулась вінничанка і розповіла, що родич, з яким вона проживає в приватному будинку, погрожує підірвати її разом з будинком. На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, а також вибухотехніки, кінологи та спецпризначенці КОРДу.

Будівлю спецпризначенці штурмували через балкон другого поверху. В середині затримали 37-річного зловмисника, а на горищі знайшли й вилучили бойову гранату РГД-5 та запал до неї. З'ясувалося, що чоловік був під дією марихуани та алкоголю.

Нині розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об’єктів власності). Зловмиснику загрожує позбавлення волі терміном до шести років.

Тим часом, правоохоронці оприлюднили попередні висновки експертиз, проведених на місці вибуху, що стався 16 березня, у Боярці під Києвом. Відповідна інформація розміщена на сайті управління Національної поліції в Київській області.

За даними слідчих, напередодні вибуху біля місця події свідки бачили чоловіка, який прибув туди на таксі й з червоною каністрою. Ним виявився 34-річний кримчанин, який після окупації півострова переїхав до Києва.

У каністрі було близько 5-ти кілограмів тротилу; вибухівку підозрюваний зробив власноруч, кажуть журналісти. Чоловік приїхав до Боярки для вбивства екс-коханої. Жінка відмовилась повертати після розлучення надані ним кошти на купівлю автомобіля й відкриття бізнесу.