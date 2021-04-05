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    У Вінниці поліція затримала зловмисника, який погрожував підірвати будинок гранатою (фото)

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    На на горищі знайшли й вилучили бойову гранату РГД-5 та запал до неї - У Вінниці поліція затримала зловмисника, який погрожував підірвати будинок гранатою (фото)
    На на горищі знайшли й вилучили бойову гранату РГД-5 та запал до неї
    фото: vn.npu.gov.ua

    Будівлю спецпризначенці штурмували через балкон другого поверху.

    Сьогодні, 5 квітня, у Вінниці спецпризначенці штурмували приватний будинок, аби затримати зловмисника, який зачинився зсередини і погрожував підірвати будівлю гранатою. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в області.

    Близько 5:00 до поліції звернулась вінничанка і розповіла, що родич, з яким вона проживає в приватному будинку, погрожує підірвати її разом з будинком. На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, а також вибухотехніки, кінологи та спецпризначенці КОРДу.

    Будівлю спецпризначенці штурмували через балкон другого поверху. В середині затримали 37-річного зловмисника, а на горищі знайшли й вилучили бойову гранату РГД-5 та запал до неї. З'ясувалося, що чоловік був під дією марихуани та алкоголю.

    Нині розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об’єктів власності). Зловмиснику загрожує позбавлення волі терміном до шести років.

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    У Вінниці поліція затримала зловмисника, який погрожував підірвати будинок гранатою (фото)
    У Вінниці поліція затримала зловмисника, який погрожував підірвати будинок гранатою (фото)
    У Вінниці поліція затримала зловмисника, який погрожував підірвати будинок гранатою (фото)

    Тим часом, правоохоронці оприлюднили попередні висновки експертиз, проведених на місці вибуху, що стався 16 березня, у Боярці під Києвом. Відповідна інформація розміщена на сайті управління Національної поліції в Київській області.

    За даними слідчих, напередодні вибуху біля місця події свідки бачили чоловіка, який прибув туди на таксі й з червоною каністрою. Ним виявився 34-річний кримчанин, який після окупації півострова переїхав до Києва.

    У каністрі було близько 5-ти кілограмів тротилу; вибухівку підозрюваний зробив власноруч, кажуть журналісти. Чоловік приїхав до Боярки для вбивства екс-коханої. Жінка відмовилась повертати після розлучення надані ним кошти на купівлю автомобіля й відкриття бізнесу.

    На Вінниччині вигоріло понад 20 гектарів сухої рослинності за вихідні.

    Теги: вибухівка Вінниччина будинок жінка чоловік
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