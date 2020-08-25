У Нових Санжарах зафіксували перший випадок зараження коронавірусом
Хвора – пенсіонерка, яка приїхала з відпочинку на Західної України
25 серпня у Нових Санжарах, що на Полтавщині, зафіксовано перший випадок Covid-19.
Про це повідомив керівник обласного лабораторного центру Андрій Хайлов, передає Суспільне.
Хвора – пенсіонерка, яка приїхала з відпочинку на Західної України.
Це перший випадок захворювання як у селищі, так і в районі.
Наразі Нові Санжари, як і всі райони Полтавщини, у «зеленій зоні» за рівнем поширення коронавірусної інфекції.
У таких регіонах людей зобов’язують носити маски у громадських місцях, дотримуватись безпечної дистанції тощо. Більш жорстких карантинних обмежень немає.
Нагадаємо, 19 лютого у Нових Санжарах відбувалися протести місцевих жителів через розміщення у селищі евакуйованих з китайського Уханю людей.
Як повідомляв Главком, 20 лютого ввечері транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.
Перед цим місцеві заблокували колону за 7 км в селі Руденківка. Там протестувальники перекривали дорогу.
Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.
Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.
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