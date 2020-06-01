У Маріуполі п’яний чоловік лякав перехожих запальничкою у вигляді гранати



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Правоохоронці з'ясували, що «граната» – запальничка Фото ілюстративне

Побачивши правоохоронців, чоловік почав погрожувати, що відірве «чеку»

У Маріуполі нетверезий жартівник перебував на зупинці громадського транспорту та тримав в руках предмет, схожий на боєприпас. Правоохоронці роззброїли чоловіка, граната виявилася несправжньою.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Донецької області.

Зазначається, що побачивши правоохоронців, чоловік почав погрожувати, що відірве «чеку».

Один із патрульних впізнав зловмисника та почав із ним розмову, аби вмовити здатися. Під час розмови з'ясувалося, що «граната» – запальничка.

За даним фактом слідчими Кальміуського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство».

Санкцією статті передбачено обмеження волі на строк до п'яти років. Триває досудове розслідування.

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