У салоні авто в Черкасах розірвалася саморобна вибухівка, є постраждалі



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Два товариші разом випивали в салоні авто, коли пролунав вибух Фото: Патрульна поліція Черкаської області

Потерпілих з опіками та ушкодженнями рук шпиталізували

У Черкасах в салоні авто підірвалися двоє чоловіків, коли спрацював саморобний вибуховий пристрій, який один з них показував іншому.

Про це повідомляє Патрульна поліція Черкаської області.

«О пів на першу ночі надійшов виклик про те, що на вулиці Тараскова двоє чоловіків підірвалися в авто Skoda Оctavia. Потерпілих з опіками та ушкодженнями рук шпиталізували до 3-ї міської лікарні», — йдеться у поліції.

Як з’ясувалося, два товариші разом випивали в салоні авто. Одному 36 років, іншому — 41. Молодший вирішив показати другу саморобну вибухівку та, через необережне поводження, пристрій розірвало всередині автомобіля.

Деталі та інші обставини події з’ясовують слідчі Черкаського відділу поліції.

Зазначається також, що патрульні вже зупиняли власника зазначеного авто і складали адміністративні матеріали за керування транспортним засобом в стані наркотичного та алкогольного сп’яніння.

До слова, нещодавно двоє іноземців підірвали у Черкасах банкомат .