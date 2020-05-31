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    Події в Україні

    У салоні авто в Черкасах розірвалася саморобна вибухівка, є постраждалі

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    Два товариші разом випивали в&nbsp;салоні авто, коли пролунав вибух - У салоні авто в Черкасах розірвалася саморобна вибухівка, є постраждалі
    Два товариші разом випивали в салоні авто, коли пролунав вибух
    Фото: Патрульна поліція Черкаської області

    Потерпілих з опіками та ушкодженнями рук шпиталізували

    У Черкасах в салоні авто підірвалися двоє чоловіків, коли спрацював саморобний вибуховий пристрій, який один з них показував іншому.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Черкаської області.

    «О пів на першу ночі надійшов виклик про те, що на вулиці Тараскова двоє чоловіків підірвалися в авто Skoda Оctavia. Потерпілих з опіками та ушкодженнями рук шпиталізували до 3-ї міської лікарні», — йдеться у поліції.

    Як з’ясувалося, два товариші разом випивали в салоні авто. Одному 36 років, іншому — 41. Молодший вирішив показати другу саморобну вибухівку та, через необережне поводження, пристрій розірвало всередині автомобіля.

    Деталі та інші обставини події з’ясовують слідчі Черкаського відділу поліції.

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    У салоні авто в Черкасах розірвалася саморобна вибухівка, є постраждалі
    У салоні авто в Черкасах розірвалася саморобна вибухівка, є постраждалі
    У салоні авто в Черкасах розірвалася саморобна вибухівка, є постраждалі
    У салоні авто в Черкасах розірвалася саморобна вибухівка, є постраждалі
    У салоні авто в Черкасах розірвалася саморобна вибухівка, є постраждалі
    У салоні авто в Черкасах розірвалася саморобна вибухівка, є постраждалі

    Зазначається також, що патрульні вже зупиняли власника зазначеного авто і складали адміністративні матеріали за керування транспортним засобом в стані наркотичного та алкогольного сп’яніння.

    До слова, нещодавно двоє іноземців підірвали у Черкасах банкомат .

    Національна поліція України вибух Черкаси автомобіль вибухівка
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