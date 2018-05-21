У Мартиненка заявили, що НАБУ у своєму приміщенні блокувало його разом із адвокатом

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Микола Мартиненко

Екс-депутат планує подати заяву про порушення кримінального провадження проти посадових осіб НАБУ

21 травня НАБУ намагалось заблокувати передачу «справи Мартиненка» до суду та протягом певного часу незаконно і силою утримувало колишнього депутата Миколу Мартиненка та його адвоката в своєму приміщенні. Екс-депутат планує подати заяву про порушення кримінального провадження проти посадових осіб НАБУ через незаконне обмеження свободи пересування.

Про це повідомляє прес-служба колишнього депутата.

Вона вказала, що 21 травня Микола Мартиненко разом із адвокатом Петром Бойком прийшли до НАБУ, щоб підписати обвинувальний акт для передачі справи до суду. «Це відбулось на запрошення бюро. Однак НАБУ в порушення законодавства і своїх публічних обіцянок почало висувати незрозумілі вимоги. Зокрема, змушувати мене підписати якісь папірці незрозумілого походження, які бюро в порушення законодавства хоче долучити до справи «заднім числом». Потім НАБУ почало вимагати нову дурницю - щоб я особисто ознайомився із матеріалами справи, хоча це вже зробив адвокат за моїм дорученням. З нашого боку не було жодних затримок і ми поставили всі підписи для того, щоб пошвидше направити справу до суду», - сказав Микола Мартиненко.

«Після моєї відмови виконати незаконні вказівки НАБУ та наміру залишити приміщення, НАБУ вдалось до силового тиску – озброєна охорона заблокувала мене разом із адвокатом в приміщенні НАБУ. Після чого НАБУ вимагало від мене підписати протокол про те, що я мав достатньо часу на ознайомлення з матеріалами справи. Це була чергова дивна постановка питання, враховуючи, що раніше я добровільно підписав усі документи про ознайомлення», - відзначив Мартиненко.

Екс-депутат заявив, що планує подати заяву про порушення проти посадових осіб НАБУ кримінального провадження через обмеження свободи пересування його та адвоката.

«Такі безпрецедентні дії НАБУ - цілеспрямоване переслідування. Вони є порушенням закону і підпадають під статті Кримінального кодексу. Поведінка НАБУ стала ще одним свідченням того, що «справа Мартиненка» розвалилась ще до передачі до суду. Тому НАБУ намагалось будь-якою ціною та незаконно тянути час, хотіло нейтралізувати аргументи захисту. Але справа все одно буде передана до суду. З нашого боку для цього зроблені всі процесуальні дії», – наводить прес-служба слова Миколи Мартиненка.