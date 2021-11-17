Прокурор: під час розстрілів на Майдані Янукович 11 разів дзвонив Путіну

Віктор Янукович неодноразово радився з президентом РФ під час активної фази вбивства учасників Революції гідності

У ході слідства з’ясовано, що 20 лютого 2014 року за вказівками тодішніх керівників правоохоронних органів та Януковича відбулися розстріли мітингувальників

Слідство встановило взаємозв’язок між вказівками ексвисокопосадовців і розстрілами мітингувальників 18-20 лютого 2014 року. Про це повідомив прокурор Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку із масовими протестами у 2013 – 2014 роках Денис Іванов, пише «Укрінформ».

Як розповів Іванов, у ході слідства з’ясовано, що 20 лютого 2014 року за вказівками тодішніх керівників правоохоронних органів та колишнього президента Віктора Януковича відбулися розстріли мітингувальників на вулиці Інститутській, в результаті яких постраждали 85 мітингувальників, а 48 з них було вбито.

«Ми встановили взаємозв’язок надання вказівок на вчинення цих дій як керівниками правоохоронних органів, так і підлеглими працівниками», – сказав прокурор.

Крім того, встановлено, що під час активної фази протистоянь на Майдані відбувалися або оперативні наради у керівників правоохоронних органів, експрезидента Януковича, або телефонні з’єднання між експосадовцями.

За словами Іванова, у період 18-20 лютого між начальником ГУ МВС у місті Києві Валерієм Мазаном і заступником начальника столичної міліції Петром Федчуком відбулося 139 телефонних з’єднань, між тодішнім командувачем внутрішніх військ МВС Станіславом Шуляком та Валерієм Мазаном – 47, між Шуляком і ексзаступником міністра МВС Віктором Ратушняком – 16, між Федчуком і Ратушняком – 17 з’єднань.

Крім того, розповів Іванов, у цей період як українські правоохоронці, так і сам тодішній президент Янукович спеціальним урядовим зв’язком з’єднувалися з вищим керівництвом Російської Федерації і керівниками правоохоронних органів.

Зокрема, Янукович здійснив 11 з’єднань з президентом РФ Володимиром Путіним, міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко з міністром МВС РФ Володимиром Колокольцевим – 12 з’єднань, а очільник СБУ Володимир Якименко мав три з’єднання з керівником ФСБ Олександром Бортниковим.

Оскільки вони спілкувалися спецзв’язком, слідству не вдалося з’ясувати зміст їх розмов, додав Іванов.

На думку слідства, наради і часті розмови дають підстави вважати, що українські експосадовці були обізнані про застосування їх підлеглими спецзасобів і насильства до мітингувальників, а в сукупності з іншими відомостями також свідчать про надання ними усних вказівок на застосування таких заходів впливу на протестувальників.

Іванов розповів, що наразі всі підозрювані у цій кримінальній справі переховуються на території РФ, яка відмовляється надавати будь-яку інформацію про них і екстрадувати до України.

Нагадаємо, слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього президента Віктора Януковича та дев’яти високопосадовців, які 18-20 лютого 2014 року організували силову протидію мітингувальникам у центрі столиці.

У рамках кримінальної справи розслідували 1019 епізодів злочинних дій. Матеріали провадження налічують понад 1500 томів. Прокурори та слідчі провели понад 4500 допитів, понад 1000 слідчих експериментів, а також понад 3500 судово-медичних, балістичних, комплексних, цитологічних, хімічних експертиз.

До слова, на днях головному охоронцю Януковича повідомлено про підозру.

5 листопада ДБР також повідомило про нову підозру Януковичу як керівнику організованої злочинної групи.

Раніше повідомлялося, що суд заочно арештував Януковича у справі Межигір’я. Експрезидент-утікач є підозрюваним у справі щодо заволодіння резиденцією шляхом зловживання своїм службовим становищем.

У жовтні Вищий антикорупційний суд заочно арештував сина Януковича.

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