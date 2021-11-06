У Києві конфлікт між перехожими закінчився вбивством

На Позняках зарізали чоловіка

У столичному районі Позняки між двома чоловіками сталася бійка, в результаті якої один із них завдав іншому смертельного ножового поранення. Зловмисника затримано, повідомила у п'ятницю, 5 листопада, прес-служба Нацполіції у Києві.

Про інцидент, що стався увечері у четвер на проспекті Петра Григоренка, поліцейських поінформував охоронець торговельного закладу, який став свідком сварки. Коли правоохоронці прибули, заявник розповів, що почув крики чоловіків, а потім побачив одного з них на землі.

«Внаслідок раптового конфлікту двох перехожих один із них ударив опонента ножем у груди. На місці події медичні працівники констатували смерть 27-річного киянина», – повідомили у поліції.

Зловмисника, який виявився місцевим жителем 1995 року народження, затримано. У нього вилучили речовий доказ - ніж зі слідами речовини бурого кольору.

Чоловіку повідомлено про підозру за статтею про умисне вбивство (ч.1 ст.115 КК), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від семи до 15 років.

Як повідомлялося, столичні поліцейські затримали чоловіка, який під час сімейного конфлікту декілька разів ударив ножем 72-річного батька. Потерпілого лікарі у важкому стані госпіталізували до медичного закладу, наразі він перебуває у реанімації.