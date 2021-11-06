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    У Києві конфлікт між перехожими закінчився вбивством

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    У Києві конфлікт між перехожими закінчився вбивством<br /><br /> - У Києві конфлікт між перехожими закінчився вбивством
    У Києві конфлікт між перехожими закінчився вбивством

    Фото: kyiv.npu.gov.ua

    На Позняках зарізали чоловіка

    У столичному районі Позняки між двома чоловіками сталася бійка, в результаті якої один із них завдав іншому смертельного ножового поранення. Зловмисника затримано, повідомила у п'ятницю, 5 листопада, прес-служба Нацполіції у Києві.

    Про інцидент, що стався увечері у четвер на проспекті Петра Григоренка, поліцейських поінформував охоронець торговельного закладу, який став свідком сварки. Коли правоохоронці прибули, заявник розповів, що почув крики чоловіків, а потім побачив одного з них на землі.

    «Внаслідок раптового конфлікту двох перехожих один із них ударив опонента ножем у груди. На місці події медичні працівники констатували смерть 27-річного киянина», – повідомили у поліції.

    Зловмисника, який виявився місцевим жителем 1995 року народження, затримано. У нього вилучили речовий доказ - ніж зі слідами речовини бурого кольору.

    Чоловіку повідомлено про підозру за статтею про умисне вбивство (ч.1 ст.115 КК), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від семи до 15 років.

    Як повідомлялося, столичні поліцейські затримали чоловіка, який під час сімейного конфлікту декілька разів ударив ножем 72-річного батька. Потерпілого лікарі у важкому стані госпіталізували до медичного закладу, наразі він перебуває у реанімації.

    Теги: Київ кримінал вбивство смерть
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    У Києві конфлікт між перехожими закінчився вбивством