У Рівному сталася стрілянина, є постраждалі

Сварка на парковці призвела до стрілянини з травмату

На парковці, що розташована по вулиці Романа Шухевича у Рівному, ввечері у суботу, 9 січня 2020 року, сталась стрілянина. Орієнтовно подія трапилася близько 22:00. Відомо, що двох чоловіків доставили до медичного закладу Рівного.

Потерпілими є рівняни 28 та 30 років, повідомляє ITV.

«До них підійшли двоє незнайомих із собакою, далі чоловіками виник конфлікт, який переріс у стрілянину», – зазначається у повідомленні.

Причетних до злочину затримали патрульні поліцейські.

Медики госпіталізували обох потерпілих у травмпункт Рівненської центральної міської лікарні.

У 28-річного чоловіка – забійна рана тім’яної ділянки голови. Під час огляду простежувався характерний запах алкоголю.

У 30-річного – забійна рана тім’яної ділянки голови, забій та осаднення правої сідниці.

Лікарі кажуть, що наразі потерпілі перебувають у стані середньої важкості. За даними із соцмереж, поранення було завдано з травматичного пістолета.

Нагадаємо, 1 січня у Кременчуці Полтавської області місцевий житель стріляв по таксі через відмову водія везти велику компанію.