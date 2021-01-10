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    Кримінал

    У Рівному сталася стрілянина, є постраждалі

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    <p>Причетних до злочину затримали патрульні поліцейські</p> - У Рівному сталася стрілянина, є постраждалі

    Причетних до злочину затримали патрульні поліцейські

    Фото ITV

    Сварка на парковці призвела до стрілянини з травмату

    На парковці, що розташована по вулиці Романа Шухевича у Рівному, ввечері у суботу, 9 січня 2020 року, сталась стрілянина. Орієнтовно подія трапилася близько 22:00. Відомо, що двох чоловіків доставили до медичного закладу Рівного.

    Потерпілими є рівняни 28 та 30 років, повідомляє ITV.

    «До них підійшли двоє незнайомих із собакою, далі чоловіками виник конфлікт, який переріс у стрілянину», – зазначається у повідомленні.

    Причетних до злочину затримали патрульні поліцейські.

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    У Рівному сталася стрілянина, є постраждалі
    У Рівному сталася стрілянина, є постраждалі
    Фото ITV

    Медики госпіталізували обох потерпілих у травмпункт Рівненської центральної міської лікарні.

    У 28-річного чоловіка – забійна рана тім’яної ділянки голови. Під час огляду простежувався характерний запах алкоголю.

    У 30-річного – забійна рана тім’яної ділянки голови, забій та осаднення правої сідниці.

    Лікарі кажуть, що наразі потерпілі перебувають у стані середньої важкості. За даними із соцмереж, поранення було завдано з травматичного пістолета.

    Нагадаємо, 1 січня у Кременчуці Полтавської області місцевий житель стріляв по таксі через відмову водія везти велику компанію.

    Теги: таксі кримінал Рівне стрілянина
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